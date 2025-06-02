02.06.2025 08:28 Рита Парфенова

«Це справжнє диво, що обійшлося без жертв», – Ігор Терехов про ранкову атаку на Харків

У ніч проти 2 червня Харків зазнав комбінованого обстрілу дронами та балістичними ракетами. Вибухи пролунали у двох районах міста.



Фото: ХМР

Постраждали підприємство й понад 20 приватних будинків, шестеро цивільних поранено, серед них дитина. Вибухи пролунали біля багатоповерхівки та за кілька десятків метрів від школи. Про це міський голова Ігор Терехов написав у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

Близько четвертої години ранку 2 червня ворог завдав трьох ударів дронами-камікадзе по Холодногірському району Харкова. Одним із об’єктів ураження стало підприємство, яке спеціалізувалося на виробництві підйомників. Окрім цього, пошкоджено понад 20 приватних житлових будинків. Внаслідок атаки постраждали шестеро осіб, серед них – семирічна дитина.

За приблизно півгодини, близько 4:30, Київський район міста зазнав ракетної атаки. Дві балістичні ракети влучили в густонаселений житловий масив: одна розірвалася біля багатоповерхового будинку, інша – просто на дорозі, всього за кілька десятків метрів від місцевої школи.

«Коли стоїш біля цієї вирви – усвідомлюєш, наскільки все могло бути інакше. Ще кілька метрів – і удар прийшовся б у будинок. Ще кілька хвилин – і на дорозі вже були б машини, автобуси. Це справжнє диво, що обійшлося без жертв», – прокоментував ситуацію міський голова Ігор Терехов.

Місце подій оперативно обстежили рятувальники й комунальні служби. За словами мера, дорогу буде відновлено, але найголовніше – що всі залишилися живі.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 2 червня російські війська здійснили комбіновану атаку по Харкову та Чугуєву із застосуванням дронів-камікадзе й балістичних ракет.