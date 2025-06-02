02.06.2025 07:30 Рита Парфенова

2 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 2 червня у багатьох країнах світу відзначають барвисте свято — День запуску повітряних зміїв та паперових літаків.

Вважається, що перші повітряні змії з'явилися ще у II столітті до нашої ери. Вони нагадували казкових істот: птахів, риб і метеликів. Найпопулярнішою моделлю того часу був дракон. У XVIII столітті змії почали використовуватися вченими для вивчення погодних і природних явищ, а через століття — як радіоантени.



День запуску паперових зміїв та літаків – це свято, яке щорічно відзначають ентузіасти творчості та польотів. Цього дня діти й дорослі збираються на відкритих майданчиках, щоб запускати в небо власноруч зроблені паперові змії та літаки. Це весела і захоплююча подія, що сприяє розвитку уяви та технічних навичок, а також дарує багато радості та позитивних емоцій.

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2 червня 2011 року став днем народження Дня відмови від надмірностей у їжі (Дня здорового харчування).



Ініціаторами його заснування стала велика група учасників соціальної мережі для тих, хто худне. Ідея народилася як своєрідна відповідь американському святу «Національний день, коли можна їсти все, що хочеться».



Ідея в короткий термін отримала досить широку підтримку, і була визнана своєчасною та необхідною.



День здорового харчування покликаний нагадати, що ми відповідальні за те, чим ми живимо свій організм. І саме цього дня всі, хто хоче стати стрункішим і ще не приступив до реалізації своєї мрії, можуть розпочати свій шлях до стрункості.



Яке православне (церковне) свято сьогодні

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять святителя Никифора сповідника, патріарха Константинопольського.



В давнину вважалося, що потрібно сплести вінок з в'юна. Дівчата під час цієї роботи обов'язково думали про майбутнє. Вірили, що тоді намріяне точно здійсниться.



Що не можна робити:

ходити до лісу;

гучно веселитися, святкувати;

з'ясовувати стосунки, лаятися.

За Юліанським календарем, 2 червня православна церква вшановує пам’ять мучеників Фалалея, Олександра та Астерія.



Цей день вважається ідеальним для посадки огірків у відкритий ґрунт.



Що не можна робити

розповідати про те, що наснилося, бо сон у ніч проти 2 червня вважається віщим;

конфліктувати.

Також цього дня

У 1537 році спеціальною буллою Папа Римський Павло III визнав індіанців людьми з душами і заборонив перетворення їх на рабів. А 2 червня 1924 року всі індіанці США набули американського громадянства.



1740 – народився маркіз Донасьєн Альфонс Франсуа де Сад, французький письменник, аристократ та філософ. Протягом більш як двох століть точаться суперечки, чи є творчість де Сада порнографією. Але однозначної відповіді на це питання поки що не знайшлося: із усієї літературної спадщини де Сада видаються лише його скандально відомі твори, тому об'єктивну оцінку всій його творчості дати вкрай складно. Проте, на його ім'я сексуальне задоволення, одержуване шляхом заподіяння іншій людині болю чи принижень, отримало назву «садизм», а згодом слова садизм, садист почали вживатися й у більш широкому значенні.



1743 – народився граф Каліостро. Алессандро Каліостро, чи точніше буде сказати, Джузеппе Бальзамо, був не звичайним шарлатаном і обманщиком, він звів брехню в третій ступінь і прославився у віках.



1821 – у Харкові відбулося освячення місця, призначеного під будівництво дзвіниці Успенського собору – найвищої з харківських споруд того часу. Наступного дня розпочалася кладка цегли. Технічний нагляд за будівництвом доручено університетському архітектору Тону, «якому й судилося довести будівництво до кінця…» У 1840 році дзвіниця вчорно закінчена, в 1841 на неї поставлений хрест, наступного року зроблено штукатурні роботи. Остаточно будівництво дзвіниці завершено лише 1844 року. «Висота дзвіниці разом із куполом та хрестом досягає 42 сажнів. Дзвіниця своєї харківці, таким чином, має право пишатися, бо вона – одна з найвищих будівель у Росії...»



1891 – за переказами, цього дня мешканець північноірландського містечка Мілфорда Вільям Мак-Крам уперше в історії футболу запровадив поняття «пенальті».



1896 – італієць Гульєльмо Марконі запатентував радіо. Того ж року, 2 вересня, Марконі демонструє свій винахід на рівнині Солсбері, передавши радіограми на відстані 3 км.



1904 – народився Джонні Вейсмюллер, він же Тарзан. Великий плавець, ставлячи рекорд за рекордом у басейнах, не думав, що його ідеальна, заточена під батерфляй і кроль фігура прокладе йому шлях у велике кіно, де він зіграє Короля Джунглів. Тоді ще – чорно-білого.



1919 – народився Юрій Тимошенко, знаменитий артист естради. Друг Штепселя під псевдонімом Тарапунька.



1953 – через 16 місяців після смерті батька, короля Георга VI, у Вестмінстері була коронована 27-річна Єлизавета II. Ця подія стала однією з перших міжнародних новин та повністю висвітлювалася телебаченням. Кольорову телепередачу вели всі три американські телеканали та Бі-бі-сі, хоча більшість глядачів тоді користувалися чорно-білими телевізорами. На відміну від сучасного прямого ефіру, передача сигналу йшла телефонними лініями з деякою затримкою, оскільки супутникового зв'язку тоді ще не було.



1973 – у центрі Амстердама відкрився Музей Вінсента ван Гога.



1977 – народився Закарі Куінто, американський актор, який здобув популярність завдяки ролі серійного вбивці Сайлара у серіалі «Герої» та ролі командора Споку у фільмі 2009 року «Зоряний шлях».



2010 – депутати Національної асамблеї Квебеку одноголосно ухвалили законопроект про визнання Голодомору 1932-1933 років. геноцидом українського народу та проголосили День пам'яті жертв Голодомору.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Дмитро, Іван, Костянтин, Марія, Уляна, Юліана, Ян.



за Юліанським календарем: Володимир, Іван, Йосип, Микита, Ніна, Олександр, Олексій, Сусанна, Тимофій.