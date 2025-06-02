02.06.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 2 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День сприятливий для поточних справ, фінансів і навчання. Важливо зберігати спокій і не бути байдужим до оточення.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овну не варто довіряти своїй інтуїції, навіть якщо йому здасться, що він виразно чує її голос. На жаль, але максимум шансів за те, що передчуття виявиться хибним, і будь-які вчинки, здійснені під впливом пориву, заведуть Овна зовсім не туди. Протягом усього дня зірки не радять Овну покладатися на свій внутрішній голос, удачу, везіння та інші ефемерні матерії. Тільки логіка, точний розрахунок та досконале розуміння того, що він робить, можуть гарантувати йому потрібний результат.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Творчий порив може накотити на Тельця несподівано, буквально на рівному місці. Без попередження як цунамі. Ця хвиля накриє Тельця з головою, понесе в незрозумілі дали, змусить забути про всі поточні справи та плани. Але наприкінці, дивишся, і залишить по собі на березі якусь безцінну перлину.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Жодні непередбачені обставини не зможуть збити Близнюків з ритму. Можливо, якісь незаплановані події на якийсь час відвернуть їх, але це не завадить Близнюкам організуватися і все-таки довести свої справи до кінця. Тож загалом день обіцяє пройти продуктивно, особливо якщо Близнюки не дратуватимуться на прикрі перешкоди.

Рак (22 червня – 23 липня)

День у Раку загалом обіцяє пройти спокійно та позитивно. Проте протягом дня можливі несподівані повороти. Не виключено, що якась зустріч різко змінить усі ваші плани. Проте всі ці події матимуть короткочасний характер. Швидше це буде схоже на бурхливий, але швидкоплинний, грибний дощ у погожий літній день, за яким знову вигляне сонце.

Лев (24 липня – 23 серпня)

У життя Лева увірветься свіжий струмінь! Можливо, це буде якесь нове, незвичне почуття. Або, можливо, випадковий погляд на знайомі речі змусить Лева побачити в них несподіваний сенс. Дивіться, як би вам не загубити голову! Наслідки цих захоплень Лева ще довго можуть розходитися з його долі, наче кола з води.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Зірки будуть прихильні до Діви! День обіцяє складатися досить позитивно та без особливих потрясінь. Буде час і відпочити, і зайнятися справами. Протягом дня на Діву цілком можуть очікувати приємні несподіванки. Ну а від неприємних поворотів Діву вбереже її внутрішня обачність і інтуїція, що загострилася.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

З самого ранку в душі Терезів почне потихеньку стискатися якась невидима пружина. Ні навколишні, ні самі Терези можуть цього навіть не помічати, а коли помітять, буде вже пізно. Адже якщо ця пружина зірветься, мало не здасться нікому! День же буде достатньо наповнений подіями, які можуть спровокувати у Терезів спалах раптового гніву. З боку це буде схоже на те, якби хтось вирішив пограти з сірниками поруч із бочкою бензину.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

День у Скорпіона обіцяє складатися досить успішно. З ранку зірки налаштовуватимуть вас на позитивний лад, наповнюючи спокійною, впевненою силою. Втім, розслаблятися не слід: протягом дня доля може не раз надати Скорпіонові чудові шанси для того, щоб перемогти своїх суперників або конкурентів. Втративши ж ці шанси, Скорпіон ще довго жалкуватиме про це.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільцеві буде дуже корисний повноцінний відпочинок у колі найближчих людей. Швидше за все, вільний час йому захочеться провести вдома, однак упродовж дня плани Стрільця можуть неодноразово змінюватись. Хоч сам Стрілець і не налаштований виявляти ініціативу, але із задоволенням прийме пропозицію погуляти чи сходити у гості до друзів. Головне, щоб ця пропозиція виходила від людини, з якою Стрільцю по-справжньому комфортно.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогові захочеться відпочити і розслабитися, ось тільки вийде це навряд чи. Швидше за все, тільки-но Козеріг зручніше влаштується в якомусь затишному містечку з бажанням нічого не робити в найближчий час, як обставини змусять його різко змінити свої плани. Або просто якась ідея несподівано спаде йому на думку, нагадавши про приказку: «Полювання ще неволі».

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолія можуть очікувати на різноманітні сюрпризи! У його серці може спалахнути несподівана та бурхлива пристрасть, яка навряд чи обмежиться простим романом. Навіть якщо цей роман не буде довгим, він все одно залишить у душі відчутний слід. Почуття можуть наринути на Водолія настільки раптово, що він зовсім не встигне до них підготуватися. А можуть і не наринути – тут уже кому як пощастить.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риб краще не провокувати! Навіть незважаючи на їхню поступливість і безтурботність. Не те що оточуючим, але навіть самим Рибам може здатися, що вони – сам спокій і миролюбність, проте тим несподіваним буде раптовий напад подразнення. Одним словом, не дражнить Риб - так усім буде краще!