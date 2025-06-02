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02.06.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 2 червня

Вже вранці небо у Харкові затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

2 червня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 24 – 26° тепла.

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Народні прикмети

  • якщо у перші два дні літа йде дощ, то червень буде посушливим;
  • душно зранку – чекай на негоду;
  • вночі чути спів солов'я – до сонячної погоди;
  • дощ пішов – до поганого врожаю зернових;
  • ворони шумлять – буде похолодання або дощ;
  • якщо багато шишок на ялині – до хорошого врожаю огірків;
  • пізнє цвітіння жасмину віщувало нашим пращурам пізню осінь.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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