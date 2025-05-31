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31.05.2025  19:40   

Озброєний чоловік вчинив стрілянину в Харкові

Людина відкрила безпричинну стрілянину на проспекті Перемоги.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
31 травня близько 15:44 до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий у військовій формі відкрив безпричинну стрілянину з автоматичної зброї в одному з житлових кварталів Харкова — на проспекті Перемоги. Очевидці також повідомили про вибух.
 
О 16:20 було введено спеціальну поліцейську операцію «Грім».
 
Після прибуття на місце правоохоронці локалізували ситуацію, встановили особу зловмисника та розпочали перемовини. Попри законні вимоги поліцейських, чоловік відмовився здатися.
 
У результаті злагоджених дій спецпризначенців поліції зловмисника було затримано із застосуванням спецзасобів та вогнепальної зброї 
 
Ніхто з громадян і поліцейських не постраждав. Операцію «Грім» завершено о 17:45.
 
За фактом події внесено відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 КК України — хуліганство із застосуванням зброї.
 
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Тэги:  події, харків
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