31.05.2025 19:40

Озброєний чоловік вчинив стрілянину в Харкові

Людина відкрила безпричинну стрілянину на проспекті Перемоги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

31 травня близько 15:44 до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий у військовій формі відкрив безпричинну стрілянину з автоматичної зброї в одному з житлових кварталів Харкова — на проспекті Перемоги. Очевидці також повідомили про вибух.

О 16:20 було введено спеціальну поліцейську операцію «Грім».

Після прибуття на місце правоохоронці локалізували ситуацію, встановили особу зловмисника та розпочали перемовини. Попри законні вимоги поліцейських, чоловік відмовився здатися.

У результаті злагоджених дій спецпризначенців поліції зловмисника було затримано із застосуванням спецзасобів та вогнепальної зброї

Ніхто з громадян і поліцейських не постраждав. Операцію «Грім» завершено о 17:45.

За фактом події внесено відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 КК України — хуліганство із застосуванням зброї.

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