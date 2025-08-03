03.08.2025 21:27

Стало відомо, хто побив та стріляв у ветерана ЗСУ у Харкові (фото)

Поліція Харкова спіймала зловмисника.

Як повідомляє РЕДПОСТ , ввечері 3 серпня 2025 року до харківських поліцейських звернулися очевидці стрілянини в Індустріальному районі. З'ясувалося, що увечері 3 серпня 2025 року біля багатоквартирного будинку по вул. 92-ї бригади в між чоловіками виник конфлікт.

У ході сварки 43-річний порушник дістав травматичний пістолет ПМР 9 мм і вистрілив у 22-річного ветерана ЗСУ, а потім побив його. Потерпілий — український захисник, який під час виконання бойового завдання на війні втратив ногу. Йому встановили протез. Постраждалого госпіталізовано.

Правоохоронці знайшли та затримали стрілка, який виявився хакрів'янин 1981 року народження. Розпочато досудове розслідування про хуліганство. Злодюзі загрожує до 7 років за гратами. Всі деталі події встановлюються.

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