03.08.2025 20:00

У Харкові невідомі стріяли в чоловіка з інвалдністю та били його

На відео потрапила жорстока розправа у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові група невідомих скоіла розправу із чоловіком з інвалідністю. На відеозапису видно, як чоловік упритул стріляє у хлопця з протезом на нозі, йому ніх то не допмагає, а інші присутні кидаються бити раненого, який впав.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові рецидивіст захопив, бив та знущався з двох жінок.