У Харкові невідомі стріяли в чоловіка з інвалдністю та били його

На відео потрапила жорстока розправа у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові група невідомих скоіла розправу із чоловіком з інвалідністю. На відеозапису видно, як чоловік упритул стріляє у хлопця з протезом на нозі, йому ніх то не допмагає, а інші присутні кидаються бити раненого, який впав.
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові рецидивіст захопив, бив та знущався з двох жінок.
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Це слушна мить для завершення накопичених справ і набирання обертів. Водночас імпульсивність може наштовхнути на необдумані рішення – дайте собі час усе зважити.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися із-за хмар. З середини дня і до його кінця йтиме сильний дощ.
Щороку в першу неділю серпня українські представники Повітряних Сил відзначають своє професійне свято.
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