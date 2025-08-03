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03.08.2025  20:00   

У Харкові невідомі стріяли в чоловіка з інвалдністю та били його

На відео потрапила жорстока розправа у Харкові.

Стріляли в чоловіка з інвалідністю та били його невідомі: Новини Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові група невідомих скоіла розправу із чоловіком з інвалідністю. На відеозапису видно, як чоловік упритул стріляє у хлопця з протезом на нозі, йому ніх то не допмагає, а інші присутні кидаються бити раненого, який впав.

Стріляли в чоловіка з інвалідністю та били його невідомі: Новини Харкова

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові рецидивіст захопив, бив та знущався з двох жінок.

 

Тэги:  кримінал, стрілянина, харків
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