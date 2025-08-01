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01.08.2025  15:21   Дмитро Колонєй

У Харкові рецидивіст захопив, бив та знущався з двох жінок

Судитимуть невдалого залицяльника та зловмисника у Харкові.

 
Як повідмляє РЕДПОСТ,  39-річний п'яний рецидивіст 10 червня 2025 року близько 16:35 забрався через вікно першого поверху до квартири на вулиці Франтішека Крала у Харкові, де перебували дві жінки. Одна з них подобалась нападнику, і він всіма способами проявляв до неї увагу. Всерединіоселі, зловмисник зачинив вікно та, замкнув вхідні двері, повністю заблокувавши потерпілим можливість вийти з приміщення.
 
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Він відрізав частину волосся своєї знайомої, після чого почав бити обох жінок руками та ногами, завдаючи їм фізичного болю та моральних страждань.
 
Незаконне позбавлення волі тривало понад три години. Ситуацію вдалося врегулювати лише після втручання спецпідрозділу КОРД. Близько 19:40 в межах операції «Грім» правоохоронці затримали нападника та звільнили потерпілих.
 
Зловмисник перебуває під вартою, його судитимуть в Індустріальному районному суді м. Харкова. Чоловік звинувачується у трьох злочинах:
 
  • незаконному позбавлення волі двох осіб
  • незаконному проникнення до житла особи проти її волі та п
  • погрозі вбивством, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї загрози.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові злодюга обікрав жінку на десятки тисяч гривень.
 
Тэги:  кримінал, насильство, харків
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