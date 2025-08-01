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01.08.2025  15:53   Дмитро Колонєй

Такі щирі та відважні вчинки повертають віру в людяність - Ігор Терехов

Жінка врятувала лебедя у Центральному парку Харкова.


Такі щирі та відважні вчинки повертають віру в людяність - Ігор Терехов
Харків - місто людей з великим серцем. Таких, як Христина, - зазначив мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
"Тендітна молода дівчина не змогла пройти повз і без жодних вагань стрибнула у водойму в Центральному парку, щоб врятувати лебедя, шия якого застрягла між колодами.
 
До речі, подібний випадок з птахами на цій локації трапився вперше.
 
На щастя, все закінчилося добре.
 
І так - у час, коли навколо війна, тривоги і щоденні виклики, саме такі щирі та відважні вчинки повертають віру в людяність та надихають кожного з нас не залишатися байдужими, коли поряд є ті, кому потрібна наша допомога.", - підсумував очільник міста.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відкрили центр для переселенців та щодня роздають 56 тисяч гарячих обідів.
 
Тэги:  ігор терехов, допомога, харків, тварини
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