01.08.2025 15:53 Дмитро Колонєй

Такі щирі та відважні вчинки повертають віру в людяність - Ігор Терехов

Жінка врятувала лебедя у Центральному парку Харкова.



Такі щирі та відважні вчинки повертають віру в людяність - Ігор Терехов



Харків - місто людей з великим серцем. Таких, як Христина, - зазначив мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ

"Тендітна молода дівчина не змогла пройти повз і без жодних вагань стрибнула у водойму в Центральному парку, щоб врятувати лебедя, шия якого застрягла між колодами.

До речі, подібний випадок з птахами на цій локації трапився вперше.

На щастя, все закінчилося добре.

І так - у час, коли навколо війна, тривоги і щоденні виклики, саме такі щирі та відважні вчинки повертають віру в людяність та надихають кожного з нас не залишатися байдужими, коли поряд є ті, кому потрібна наша допомога.", - підсумував очільник міста.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відкрили центр для переселенців та щодня роздають 56 тисяч гарячих обідів.