01.08.2025 15:53 Дмитро Колонєй
Такі щирі та відважні вчинки повертають віру в людяність - Ігор Терехов
Жінка врятувала лебедя у Центральному парку Харкова.
Такі щирі та відважні вчинки повертають віру в людяність - Ігор Терехов
Харків - місто людей з великим серцем. Таких, як Христина, - зазначив
мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ
.
"Тендітна молода дівчина не змогла пройти повз і без жодних вагань стрибнула у водойму в Центральному парку, щоб врятувати лебедя, шия якого застрягла між колодами.
До речі, подібний випадок з птахами на цій локації трапився вперше.
На щастя, все закінчилося добре.
І так - у час, коли навколо війна, тривоги і щоденні виклики, саме такі щирі та відважні вчинки повертають віру в людяність та надихають кожного з нас не залишатися байдужими, коли поряд є ті, кому потрібна наша допомога.", - підсумував очільник міста.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що у Харкові відкрили центр для переселенців та щодня роздають
56 тисяч гарячих обідів.
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