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01.08.2025  16:23   Дмитро Колонєй

На Харківщині викрито трьох поліцейських, які сприяли зміцненню окупаційної влади

Правоохоронці порушили Присягу та перейшли на бік росіян у 2022 році на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, ДБР викрито ще трьох поліцейських, які працювали на загарбників та сприяли встановленню та зміцненню окупаційної влади на тимчасово захоплених територіях Харківщини.
 
Один із них у захопленому росіянами Купʼянську
  • погодився на співпрацю з окупаційною адміністрацією
  • спочатку він обіймав посаду «исполняющего обязанности оперуполномоченного отделения по раскрытию преступлений против личности»,
  • потім став «оперуполномоченного отдела уголовного розыска Отдела полиции №1 (г. Купянск)».
  • отримував щомісячну зарплату в розмірі 50 тисяч російських рублів.
 
Другий, тодішній співробітник поліції в Куп’янську
  • приєднався до окупаційного «правоохоронного органу»
  • виконував обов’язки у підрозділі, який окупанти позиціонували як карний розшук.
 
Третій фігурант співпрацював з ворогом у Вовчанську:
  • разом з російськими військовими патрулював вулиці,
  • чергував на блокпосту,
  • перевіряв документи у громадян
  • оглядав транспортні засоби
  • зайняв посаду «оперуполномоченного отделения уголовного розыска отделения полиции №3».
Зловмисникам  повідомлено про підозру у 
  • державній зради, вчиненої в умовах воєнного стану та
  • колабораційної діяльності.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ затримала агента ФСБ, який зливав координати енергообʼєктів і ППО у Харкові.
 
 
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