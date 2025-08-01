01.08.2025 16:23 Дмитро Колонєй
На Харківщині викрито трьох поліцейських, які сприяли зміцненню окупаційної влади
Правоохоронці порушили Присягу та перейшли на бік росіян у 2022 році на Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, ДБР викрито ще трьох поліцейських, які працювали на загарбників та сприяли встановленню та зміцненню окупаційної влади на тимчасово захоплених територіях Харківщини.
Один із них у захопленому росіянами Купʼянську
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погодився на співпрацю з окупаційною адміністрацією
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спочатку він обіймав посаду «исполняющего обязанности оперуполномоченного отделения по раскрытию преступлений против личности»,
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потім став «оперуполномоченного отдела уголовного розыска Отдела полиции №1 (г. Купянск)».
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отримував щомісячну зарплату в розмірі 50 тисяч російських рублів.
Другий, тодішній співробітник поліції в Куп’янську
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приєднався до окупаційного «правоохоронного органу»
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виконував обов’язки у підрозділі, який окупанти позиціонували як карний розшук.
Третій фігурант співпрацював з ворогом у Вовчанську:
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разом з російськими військовими патрулював вулиці,
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чергував на блокпосту,
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перевіряв документи у громадян
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оглядав транспортні засоби
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зайняв посаду «оперуполномоченного отделения уголовного розыска отделения полиции №3».
Зловмисникам повідомлено про підозру у
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державній зради, вчиненої в умовах воєнного стану та
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колабораційної діяльності.
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