01.08.2025 16:23 Дмитро Колонєй

На Харківщині викрито трьох поліцейських, які сприяли зміцненню окупаційної влади

Правоохоронці порушили Присягу та перейшли на бік росіян у 2022 році на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , ДБР викрито ще трьох поліцейських, які працювали на загарбників та сприяли встановленню та зміцненню окупаційної влади на тимчасово захоплених територіях Харківщини.

Один із них у захопленому росіянами Купʼянську

погодився на співпрацю з окупаційною адміністрацією

спочатку він обіймав посаду «исполняющего обязанности оперуполномоченного отделения по раскрытию преступлений против личности»,

потім став «оперуполномоченного отдела уголовного розыска Отдела полиции №1 (г. Купянск)».

отримував щомісячну зарплату в розмірі 50 тисяч російських рублів.

Другий, тодішній співробітник поліції в Куп’янську

приєднався до окупаційного «правоохоронного органу»

виконував обов’язки у підрозділі, який окупанти позиціонували як карний розшук.

Третій фігурант співпрацював з ворогом у Вовчанську:

разом з російськими військовими патрулював вулиці,

чергував на блокпосту,

перевіряв документи у громадян

оглядав транспортні засоби

зайняв посаду «оперуполномоченного отделения уголовного розыска отделения полиции №3».

Зловмисникам повідомлено про підозру у

державній зради, вчиненої в умовах воєнного стану та

колабораційної діяльності.