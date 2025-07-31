31.07.2025 10:30 Рита Парфенова

СБУ затримала агента ФСБ, який зливав координати енергообʼєктів і ППО у Харкові

34-річний харківʼянин збирав для росіян інформацію про теплогенеруючу інфраструктуру, мобільні групи ППО та військкомати. СБУ викрила його під час підготовки до нових ударів по місту.

Служба безпеки України запобігла новим спробам російських спецслужб зірвати підготовку Харкова до опалювального сезону та знищити енергетичну інфраструктуру міста. Про це повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу.

У результаті спецоперації затримано агента ФСБ, який передавав ворогу координати стратегічних об’єктів. Зловмисником виявився 34-річний колишній працівник одного з харківських підприємств теплоенергетики. Його раніше звільнили з роботи через наркотичну залежність. Представники ФСБ дистанційно завербували чоловіка через Telegram-канали, які поширюють пропозиції про «легкий заробіток».

Основним завданням агента був збір координат військових і енергооб’єктів. Зокрема, він намагався дізнатися точні місця розташування мобільних вогневих груп ППО, які охороняють високовольтні трансформаторні підстанції, а також геолокації модульних котелень і когенераційних установок. Ці об’єкти зараз забезпечують харківʼян теплом і світлом замість пошкоджених ТЕЦ.

Окрім того, чоловік збирав інформацію про територіальні центри комплектування. Для цього випитував знайомих, які відвідували ці установи, а згодом фотографував відповідні будівлі.

Агент координував свої дії з діючим співробітником ФСБ, особу якого вже встановлено.

СБУ задокументувала його дії, вжила заходів для захисту критичної інфраструктури та на фінальному етапі провела затримання. Під час обшуку у зловмисника вилучено телефон із доказами шпигунської діяльності.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Його взято під варту без можливості внесення застави. Затриманому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Харківській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

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