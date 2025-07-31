31.07.2025 10:55 Рита Парфенова

Після ракетного удару по Новоплатонівці загинули семеро людей – евакуюватися погодився лише один мешканець (фото)

У селі на Харківщині, де залишаються близько 50 переважно літніх людей, немає світла, води й працюючих магазинів. Поліція та волонтери закликають евакуюватися, проте люди відмовляються навіть після трагедії.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу по селу Новоплатонівка Борівської громади сягнула семи осіб. Росіяни вдарили по мирних людях, які прийшли по хліб та воду, – саме в цей момент стався приліт. П’ятеро загинули на місці, ще двоє з тяжкими пораненнями померли у лікарні.

Наступного дня, 30 липня, працівники сектору поліцейської діяльності №1 Ізюмського райуправління поліції разом із волонтерами організували евакуацію. Старший дільничний офіцер поліції Юрій Ковальов розповів, що вони обійшли 29 будинків і намагались переконати місцевих покинути небезпечне село. Однак виїхати погодився лише один чоловік – 70-річний мешканець.

У Новоплатонівці залишається приблизно 50 людей, більшість із них – літні. Попри постійні обстріли, відсутність світла, води, медичної та комунальної допомоги, місцеві категорично відмовляються від евакуації. У селі не працює жоден магазин, а під час останнього обстрілу загинув волонтер, який розвозив продукти та питну воду.

Попри небезпеку, поліцейські та волонтери продовжуватимуть евакуаційну роботу в деокупованих і прифронтових районах Харківщини, ризикуючи життям заради порятунку цивільних.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 29 липня російські війська завдали удару по селу Новоплатонівка Ізюмського району Харківської області. За попередньою інформацією, під час роздачі гуманітарної допомоги, коли на місці зібралися місцеві жителі, окупанти відкрили вогонь із реактивних систем залпового вогню.