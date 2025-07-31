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31.07.2025  11:18   Рита Парфенова

У Харкові відкриють фотовиставку Василя Голосного про життя міста під час блекаутів

У галереї імені Васильківського покажуть світлини харківського фотографа, які документують війну та темряву, спричинену ударами росіян. Виставка триватиме до 22 серпня.

фотовиставка Василя Голосного «...І буде світло»

2 серпня в артпідвалі Харківської художньої галереї імені Сергія Васильківського відкриється фотовиставка харківського фотографа Василя Голосного під назвою «...І буде світло». Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

Автор із початку повномасштабного вторгнення постійно залишався у Харкові, документуючи наслідки обстрілів, блекаути та щоденне життя міста в умовах війни. На виставці представлять роботи, які передають атмосферу Харкова під час відключень електроенергії, спричинених російськими атаками.

Початок відкриття – о 17:00.

Експозиція буде доступною для відвідувачів до 22 серпня за адресою: вул. Чернишевська, 15. Фотовиставку можна оглянути з середи по неділю, з 13:00 до 18:00, у підвальному приміщенні галереї. Для входу необхідно буде ввести код: 149.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині пройшла фотовиставка «Ми вас шукаємо. Ми вас чекаємо. Не забуваємо» – експозиція була присвячена полоненим та зниклим безвісти захисникам України.

Тэги:  виставка, харків
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