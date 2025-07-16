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16.07.2025  19:39   Дмитро Колонєй

На Харківщині пройшла фотовиставка «Ми вас шукаємо. Ми вас чекаємо. Не забуваємо»

Експозиція, презентована на Харківщині, була присвячена полоненим та зниклим безвісти захисникам України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на заході представлено понад 30 банерів, кожен з яких вміщує близько 45 портретів українських воїнів, волонтерів, представників сектору оборони, які зникли безвісти або потрапили у полон з початку російсько-української війни у 2014 році. 
 
До участі у фотовиставці долучилися представники Управління у справах ветеранів Харківської ОВА, ветеранського простору «Пліч-о-пліч» та члени ветеранських громадських організацій. 
 
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Представники спільноти родин зниклих безвісти та полонених Захисників і Захисниць України передали директорові ветеранського простору «Пліч-о-пліч» Ігорю Шишку рукодільну фігуру «Берегині», яка є символом понад тисячолітньої історію української держави.
 
«Сьогодні Україна знову тримає свій щит перед ворогом. І в цій боротьбі нас тримає не тільки зброя, а й пам'ять, гідність і сила української історії. З Днем Української Державності! Слава Україні! Героям слава!», – сказав керівник ветеранського простору «Пліч-о-пліч» Ігор Шишко.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як у Харкові митці перетворили міські паркани на яскраву галерею.
 
Тэги:  подія, харків
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