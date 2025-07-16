16.07.2025 19:39 Дмитро Колонєй

На Харківщині пройшла фотовиставка «Ми вас шукаємо. Ми вас чекаємо. Не забуваємо»

Експозиція, презентована на Харківщині, була присвячена полоненим та зниклим безвісти захисникам України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , на заході представлено понад 30 банерів, кожен з яких вміщує близько 45 портретів українських воїнів, волонтерів, представників сектору оборони, які зникли безвісти або потрапили у полон з початку російсько-української війни у 2014 році.

До участі у фотовиставці долучилися представники Управління у справах ветеранів Харківської ОВА, ветеранського простору «Пліч-о-пліч» та члени ветеранських громадських організацій.

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Представники спільноти родин зниклих безвісти та полонених Захисників і Захисниць України передали директорові ветеранського простору «Пліч-о-пліч» Ігорю Шишку рукодільну фігуру «Берегині», яка є символом понад тисячолітньої історію української держави.

«Сьогодні Україна знову тримає свій щит перед ворогом. І в цій боротьбі нас тримає не тільки зброя, а й пам'ять, гідність і сила української історії. З Днем Української Державності! Слава Україні! Героям слава!», – сказав керівник ветеранського простору «Пліч-о-пліч» Ігор Шишко.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як у Харкові митці перетворили міські паркани на яскраву галерею.