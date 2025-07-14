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14.07.2025  16:14   Рита Парфенова

У Харкові паркани перетворили на галерею: як пройшов фестиваль графіті

У Харкові відбувся щорічний фестиваль графіті, під час якого понад 40 митців розмалювали міські паркани яскравими малюнками.

Фестиваль графіті у Харкові: понад 40 митців розмалювали паркани міста
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv Sport City.
 
12 липня у Харкові відбувся фестиваль графіті, який уже традиційно збирає художників з різних міст України. Понад 40 митців представили свої роботи, перетворивши сірі міські паркани на яскраві арт-об’єкти просто неба. Учасники створювали малюнки з актуальними темами, соціальними меседжами та оригінальними авторськими стилями.
 
Фестиваль графіті у Харкові: понад 40 митців розмалювали паркани міста
 
Фестиваль є частиною програми розвитку вуличних культур Харкова. Його мета — популяризувати графіті як мистецтво, що створюється у спеціально відведених місцях, а також зібрати художників для обміну досвідом та створення нових зразків українського графіті.
 
Учасники події наголошують, що під час повномасштабної війни графіті виконує не лише естетичну, а й соціальну функцію: художники беруть участь у камуфлюванні техніки, створюють мурали на підтримку української культури та боротьби проти агресії.
 
Фестиваль графіті у Харкові: понад 40 митців розмалювали паркани міста
 
Завдяки таким заходам Харків продовжує залишатися одним із центрів розвитку вуличного мистецтва в Україні, зберігаючи атмосферу творчості та культурного життя навіть в умовах війни.
 
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Фестиваль графіті у Харкові: понад 40 митців розмалювали паркани міста
 
Фестиваль графіті у Харкові: понад 40 митців розмалювали паркани міста
Тэги:  графіті, харків
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