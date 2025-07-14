14.07.2025 16:14 Рита Парфенова

У Харкові паркани перетворили на галерею: як пройшов фестиваль графіті

У Харкові відбувся щорічний фестиваль графіті, під час якого понад 40 митців розмалювали міські паркани яскравими малюнками.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv Sport City.

12 липня у Харкові відбувся фестиваль графіті, який уже традиційно збирає художників з різних міст України. Понад 40 митців представили свої роботи, перетворивши сірі міські паркани на яскраві арт-об’єкти просто неба. Учасники створювали малюнки з актуальними темами, соціальними меседжами та оригінальними авторськими стилями.

Фестиваль є частиною програми розвитку вуличних культур Харкова. Його мета — популяризувати графіті як мистецтво, що створюється у спеціально відведених місцях, а також зібрати художників для обміну досвідом та створення нових зразків українського графіті.

Учасники події наголошують, що під час повномасштабної війни графіті виконує не лише естетичну, а й соціальну функцію: художники беруть участь у камуфлюванні техніки, створюють мурали на підтримку української культури та боротьби проти агресії.

Завдяки таким заходам Харків продовжує залишатися одним із центрів розвитку вуличного мистецтва в Україні, зберігаючи атмосферу творчості та культурного життя навіть в умовах війни.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 27 червня на фасаді скульптурної майстерні Академії дизайну та мистецтв, де навчав і творив відомий харківський скульптор Сейфаддін Гурбанов, відкрили пам’ятну дошку.