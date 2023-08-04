04.08.2023 12:27 Василь Голосний

У Харкові художниця прикрашає розбиті вікна картинами в авторському стилі (фото)

По вулиці Сумській вирішили додати барв місцям, де є руйнації й немає дверей та вікон.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ



Зображення містять певний символізм та поєднання з елементами традиційного орнаменту української народної культури, що несе крізь століття своє духовне надбання та відображення у мистецтві. Направлені на благополуччя, процвітання, мир, гармонію та відродження. Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТЗображення містять певний символізм та поєднання з елементами традиційного орнаменту української народної культури, що несе крізь століття своє духовне надбання та відображення у мистецтві. Направлені на благополуччя, процвітання, мир, гармонію та відродження.

Художниця - Карина Жернова пояснює цей вибір наступним чином:

"Ідея полягає в популяризації українського декоративно-ужиткового мистецтва.

У малюнках прослідковується зображення «Дерева життя» або «Світового дерева» – це глибокий символ народу. З давніх-давен українці відтворюють його на рушниках і килимах, на витинанках і в різьбленні, у вишивці й на кераміці, у церковних і хатніх розписах. Дерево життя – це одночасно модель Всесвіту, людини і родини. У ній усе взаємопов´язано, і для кожної істоти, предмета чи явища є своє місце.

Композиційне рішення повʼязане з образами - символами «птахи України». Таких як журавлі, чаплі, лелеки, ластівки, соловʼїв та ін. (наразі більшість із них занесені до Червоної книги України). Усі вони в культурі нашого народу мали певні значення та прояви уваги.

Задум полягає у проведенні паралелі між прагненням та бажанням жителів міста-героя Харкова повернутися на Батьківщину, так як птахи, що відлітають та повертаються до своїх домівок, родин, відновлюються та будуть сім’ї та майбутнє".

Слід додати, що люди дуже вдячні. Це приємно, потрібно та подобається, бо вони бачать життя та прагнення до краси, яскравої творчості та наповненості! І це надихає.

Ескізи та картини розроблені та виконані, в авторському стилі харківською художницею Кариною Жерновою, повідомляє РЕДПОСТ

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