На вулиці Сумській та на Майдані Свободи у Харкові висаджують дерева.
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Чудовий день для налагодження стосунків і вирішення непорозумінь. Легше буде знайти спільну мову, тож використайте час для нових знайомств.
У Харкові ранок розпочнеться з ясної погоди. Згодом небо затягнеться хмарами, і хмарність утримається до вечора. Опадів цього дня не прогнозують.
Щороку 15 серпня в Україні відзначають День археолога.
