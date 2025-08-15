    
Главная Фото ЖКГ У Харкові висаджують дерева (фото)
15.08.2025  16:53   

У Харкові висаджують дерева (фото)

На вулиці Сумській та на Майдані Свободи у Харкові висаджують дерева.

Харків, дерева
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Тэги:  харків, дерева, сумська, жкг
В этот день 

 
 

