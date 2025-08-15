Вовчанськ, Кам’янка, Петропавлівка, Загризове: ЗСУ стримують натиск ворога на Харківщині

Оперативна ситуація по Харківщині на 15 серпня 2025 року від Генштаба ЗСУ.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Сили оборони України знищили понад 60 одиниць техніки окупантів на Харківському напрямку.
Чудовий день для налагодження стосунків і вирішення непорозумінь. Легше буде знайти спільну мову, тож використайте час для нових знайомств.
У Харкові ранок розпочнеться з ясної погоди. Згодом небо затягнеться хмарами, і хмарність утримається до вечора. Опадів цього дня не прогнозують.
Щороку 15 серпня в Україні відзначають День археолога.
