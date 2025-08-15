    
Главная Новини Харкова Армія Вовчанськ, Кам’янка, Петропавлівка, Загризове: ЗСУ стримують натиск ворога на Харківщині
15.08.2025  16:33   Дмитро Колонєй

Вовчанськ, Кам’янка, Петропавлівка, Загризове: ЗСУ стримують натиск ворога на Харківщині

Оперативна ситуація по Харківщині на 15 серпня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.
 
  • На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка. Ще два бойові зіткнення продовжуються до цього часу.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
  • На Куп’янському напрямку російські окупанти намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Петропавлівка та Загризове. Загалом з початку доби на даному напрямку відбулося два бойові зіткнення.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Сили оборони України знищили понад 60 одиниць техніки окупантів на Харківському напрямку.

 

Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 