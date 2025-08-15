15.08.2025 16:33 Дмитро Колонєй

Вовчанськ, Кам’янка, Петропавлівка, Загризове: ЗСУ стримують натиск ворога на Харківщині

Оперативна ситуація по Харківщині на 15 серпня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ , на Харківщині наступна бойова ситуація.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника поблизу населених пунктів Вовчанськ та Кам’янка. Ще два бойові зіткнення продовжуються до цього часу.

На Куп’янському напрямку російські окупанти намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Петропавлівка та Загризове. Загалом з початку доби на даному напрямку відбулося два бойові зіткнення.

