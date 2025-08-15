    
Главная Новини Харкова Армія Сили оборони України знищили понад 60 одиниць техніки окупантів на Харківському напрямку
15.08.2025  12:58   Рита Парфенова

Сили оборони України знищили понад 60 одиниць техніки окупантів на Харківському напрямку

Російські війська завдали авіаударів і обстрілів, однак українські захисники продовжують контролювати ситуацію та завдавати втрат противнику.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на ранок 15 серпня оперативна обстановка на Харківському напрямку залишається складною, суттєвих змін не зафіксовано.

Минулої доби російські окупанти завдали два авіаудари з використанням чотирьох керованих авіабомб і здійснили 42 обстріли позицій українських військ, з яких 32 були ударами дронами-камікадзе.

Сили оборони продовжують нищити живу силу, озброєння та військову техніку противника. За добу загарбники втратили понад 60 одиниць техніки та озброєння, зокрема:

  • 51 безпілотний літальний апарат;
  • 6 автомобілів;
  • 2 одиниці спеціальної техніки;
  • 1 засіб радіоелектронної боротьби.

Також знищено 41 укриття для особового складу та 6 стартових позицій запуску БпЛА.

Сили оборони контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії росії.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині за добу знищено понад 40 одиниць ворожої техніки та 33 дрони-камікадзе.

Тэги:  армія, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.08 Армія За добу на Харківщині відбито шість атак російських військ на двох напрямках 14.08 Армія На Харківщині за добу знищено понад 40 одиниць ворожої техніки та 33 дрони-камікадзе 14.08 Армія На Харківщині за добу – вісім боєзіткнень на двох напрямках
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 