15.08.2025 12:58 Рита Парфенова

Сили оборони України знищили понад 60 одиниць техніки окупантів на Харківському напрямку

Російські війська завдали авіаударів і обстрілів, однак українські захисники продовжують контролювати ситуацію та завдавати втрат противнику.

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на ранок 15 серпня оперативна обстановка на Харківському напрямку залишається складною, суттєвих змін не зафіксовано.

Минулої доби російські окупанти завдали два авіаудари з використанням чотирьох керованих авіабомб і здійснили 42 обстріли позицій українських військ, з яких 32 були ударами дронами-камікадзе.

Сили оборони продовжують нищити живу силу, озброєння та військову техніку противника. За добу загарбники втратили понад 60 одиниць техніки та озброєння, зокрема:

51 безпілотний літальний апарат;

6 автомобілів;

2 одиниці спеціальної техніки;

1 засіб радіоелектронної боротьби.

Також знищено 41 укриття для особового складу та 6 стартових позицій запуску БпЛА.

Сили оборони контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії росії.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині за добу знищено понад 40 одиниць ворожої техніки та 33 дрони-камікадзе.