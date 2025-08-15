    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харкові тимчасово припинять газопостачання в частині Новобаварського району
15.08.2025  13:29   Рита Парфенова

У Харкові тимчасово припинять газопостачання в частині Новобаварського району

18 серпня фахівці міської філії «Газмережі» проводитимуть роботи на газових мережах, через що мешканці деяких вулиць залишаться без газу.


Фото: Газмережі

Як повідомляє РЕДПОСТ, 18 серпня 2025 року Харківська міська філія «Газмережі» проведе роботи на газових мережах у Новобаварському районі міста.

У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання за адресами:

  • пров. Онищенківський – всі будинки
  • в’їзд Чумаківський – всі будинки
  • в’їзд Новожанівський – буд. 1, 2, 3
  • пров. Монгольський – буд. 5-А
  • вул. Азовстальська – буд. 2, 4, 4-А, 6, 7, 8-А, 11, 13, 15, 19
  • пров. Новожанівський – буд. 2

Споживачів просять перекрити крани перед газовими приладами та бути обачними.

Підключення будинків до системи газопостачання здійснять після завершення робіт та обстеження внутрішньобудинкових систем відповідно до правил технічної експлуатації.

Міська філія «Газмережі» просить вибачення за тимчасові незручності.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що  в Харкові відновили газопостачання після обстрілів до понад 1,5 тис. осель.

Тэги:  газ, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.08 ЖКГ У Харкові відновили газопостачання після обстрілів до понад 1,5 тис. осель 12.08 ЖКГ Не буде газу у будинках селища під Харковом 08.08 ЖКГ У Харкові чоловік переплутав шланги — вода потрапила в газопровід
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 