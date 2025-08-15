У Харкові тимчасово припинять газопостачання в частині Новобаварського району

18 серпня фахівці міської філії «Газмережі» проводитимуть роботи на газових мережах, через що мешканці деяких вулиць залишаться без газу.
Як повідомляє РЕДПОСТ, 18 серпня 2025 року Харківська міська філія «Газмережі» проведе роботи на газових мережах у Новобаварському районі міста.
У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання за адресами:
Споживачів просять перекрити крани перед газовими приладами та бути обачними.
Підключення будинків до системи газопостачання здійснять після завершення робіт та обстеження внутрішньобудинкових систем відповідно до правил технічної експлуатації.
Міська філія «Газмережі» просить вибачення за тимчасові незручності.
