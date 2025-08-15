15.08.2025 13:29 Рита Парфенова

У Харкові тимчасово припинять газопостачання в частині Новобаварського району

18 серпня фахівці міської філії «Газмережі» проводитимуть роботи на газових мережах, через що мешканці деяких вулиць залишаться без газу.



Фото: Газмережі

Як повідомляє РЕДПОСТ, 18 серпня 2025 року Харківська міська філія «Газмережі» проведе роботи на газових мережах у Новобаварському районі міста.

У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання за адресами:

пров. Онищенківський – всі будинки

в’їзд Чумаківський – всі будинки

в’їзд Новожанівський – буд. 1, 2, 3

пров. Монгольський – буд. 5-А

вул. Азовстальська – буд. 2, 4, 4-А, 6, 7, 8-А, 11, 13, 15, 19

пров. Новожанівський – буд. 2

Споживачів просять перекрити крани перед газовими приладами та бути обачними.

Підключення будинків до системи газопостачання здійснять після завершення робіт та обстеження внутрішньобудинкових систем відповідно до правил технічної експлуатації.

Міська філія «Газмережі» просить вибачення за тимчасові незручності.

