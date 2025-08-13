    
13.08.2025  09:25   Рита Парфенова

У Харкові відновили газопостачання після обстрілів до понад 1,5 тис. осель

Фахівці міської філії «Газмережі» щодня ліквідовують наслідки обстрілів та повертають газ у будинки, працюючи разом з іншими комунальними та екстреними службами.

Харків: понад 1,5 тисячі будинків знову отримали газ після обстрілів

Від початку 2025 року у Харкові відновили газопостачання більш ніж до 1,5 тисячі осель, які постраждали внаслідок російських обстрілів. Роботи виконують фахівці Харківської міської філії «Газмережі», повідомляє РЕДПОСТ.

Аварійно-диспетчерська служба підприємства працює цілодобово. З початку року її бригади здійснили понад 5,2 тисячі виїздів, з яких близько 300 — у зони ворожих ударів.

Під час таких виїздів газовики перевіряють стан мереж, обстежують прилеглі території, локалізовують витоки, заварюють пошкодження та замінюють зруйновані ділянки труб і запірну арматуру. Після перевірки тиску й герметичності системи газ подають до будинків, де це можливо з урахуванням правил безпеки.

Через війну ці роботи стали частиною повсякденної діяльності. Харківські газовики діють спільно з іншими службами міста, щоб мешканці знову могли користуватися газом та мати належні умови для життя.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 14 серпня 2025 року фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи на газових мережах в с. Безлюдівка.

Тэги:  газ, харків
В этот день 

 
 

