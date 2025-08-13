13.08.2025 08:56 Рита Парфенова

Бої на Харківщині: ворог штурмує одразу кілька напрямків

Українські військові відбили серію штурмів на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках, де противник намагався прорвати оборону одразу у кількох населених пунктах.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

Від початку поточної доби на Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано три наступальні дії російських військ у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Кам’янка та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони давали відсіч штурмовим діям противника поблизу Кіндрашівки, Московки, Куп’янська, Богуславки та Нової Кругляківки.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Сили оборони України відбили штурми окупантів у районах Вовчанська, Колодязного, Дворічанського, а також біля кількох населених пунктів на Куп’янському напрямку.