    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Нічна атака на Харківщину: Підлиман і Новомиколаївка зазнали ударів – що відомо
13.08.2025  08:30   Рита Парфенова

Нічна атака на Харківщину: Підлиман і Новомиколаївка зазнали ударів – що відомо

Минулої доби окупанти атакували Куп’янський та Ізюмський райони, застосувавши дрони-камікадзе та FPV. Постраждалих немає, але пошкоджено приватні будинки та складську будівлю.


Фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби під ударами російських військ опинилися три населені пункти Харківської області.  Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

За даними обласної влади, ворог використовував різні види озброєння, зокрема один безпілотник-камікадзе типу «Герань-2» та один FPV-дрон.

У Куп’янському районі, в селі Новомиколаївка, було пошкоджено складську будівлю. В Ізюмському районі, у селі Підлиман, внаслідок обстрілів зруйновано та пошкоджено п’ять приватних житлових будинків.

Повідомляється, що серед мирних жителів постраждалих немає.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 12 по 13 серпня на Харківщині рятувальники ліквідували чотири пожежі, спричинені ворожими обстрілами.

