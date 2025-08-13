Чотири пожежі від обстрілів за добу на Харківщині – горіли будинки та лісові масиви

З 12 по 13 серпня рятувальники Харківщини гасили пожежі після ударів по Ізюмському та Куп’янському районах. Постраждалих немає, але вогонь знищив житло, складську будівлю та понад 23 гектари лісу.
Протягом доби з 12 по 13 серпня на Харківщині рятувальники ліквідували чотири пожежі, спричинені ворожими обстрілами. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Вдень російські війська обстріляли село Підлиман Ізюмського району з реактивної артилерії. Один зі снарядів влучив у приватний двоповерховий будинок на двох господарів. Пожежа охопила 125 квадратних метрів. На місці працювали 11 рятувальників, 3 пожежні машини, медичний розрахунок ДСНС та офіцер-рятувальник громади. Жертв і постраждалих немає.
У тому ж населеному пункті ворог спричинив дві пожежі в лісовому масиві. Вогонь поширився на площу понад 23 гектари. До гасіння залучили 25 працівників ДСНС та 11 одиниць техніки, а також 6 співробітників і 4 машини лісгоспу.
Вночі в селі Новомиколаївка Куп’янського району внаслідок удару безпілотника загорівся дах нежитлової складської будівлі. Площа займання становила 15 квадратних метрів. Постраждалих немає.
Загалом за добу рятувальники Харківського гарнізону здійснили 29 виїздів, серед них:
Було ліквідовано 6 загорянь у природних екосистемах загальною площею 1,5 га. Піротехніки вилучили та знищили 85 вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що під час покосу трави поблизу Куп’янська аграрії натрапили на авіабомбу, яку сапери оперативно знешкодили.
