13 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Міжнародний день ліворуких вперше відзначили 13 серпня 1992 року з ініціативи британського Клубу шульг, створеного 1990 року.

Міжнародний день шульги покликаний привернути увагу суспільства до проблем, з якими стикаються шульги у праворукому світі; привернути увагу дизайнерів, виробників та продавців до необхідності враховувати зручність шульги при користуванні різними предметами; розвіяти забобони та забобони, які оточують шульги протягом багатьох століть у різних культурах; заохотити наукові дослідження в галузі вивчення феномена ліворукості.



Сучасний світ створений для людей, які роблять правою рукою. Письмові та кухонні речі, двері та замки, комп'ютерні миші та багато іншого зроблено для праворуких. Інші пристосовуються. На щастя, ліворуких школярів вже не змушують писати правою рукою, але й нині зустрічаються деякі батьки, вихователі чи навіть вчителі, які намагаються перевчити «неправильну дитину».



Список відомих людей, які все робили і продовжують робити «одною лівою», вражає – Юлій Цезар та Олександр Македонський, Наполеон та Карл Великий, Уїнстон Черчілль та Жанна д'Арк, Марк Твен, Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Бетховен, Сергій Рахманінов, Пол Маккартні та Рінго Старр, Джиммі Хендрікс та Курт Кобейн, Мерілін Монро та Ніколь Кідман, Роберт де Ніро та Том Круз, принц Вільям та Білл Гейтс та чотири президенти США – Рональд Рейган, Джордж Буш-старший, Білл Клінтон та Барак Обама.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем сьогодні українські віряни вшановують пам’ять преподобного Максима Сповідника та церковного діяча та богослова XVIII століття Тихона Задонського.



У народі цього дня зверталися до святого Максима з молитвами про спокій у душі, а ще брали ікону Божої Матері й обходили з нею оселю, щоб у ній панувало щастя та злагода.



Селяни в цей час готували засіки та льохи до зимових запасів. Окремо стежили за погодою: якщо здіймалася буря, чекали дощового вересня.



Серед заборон і пересторог – уникати відчаю та смутку, не братися за нові справи, не підписувати контрактів. Також радили не пліткувати, не обговорювати інших і не сваритися.



Вважалося, що цього дня небажано впускати в дім незнайомців, плакати чи ходити босоніж по росі. Окрім того, не рекомендували займатися важкою фізичною працею.



За Юліанським календарем 13 серпня православна церква вшановує пам’ять праведного Євдокима Каппадокіянина.



У народі вірили, що 13 серпня – вдалий день для заручин і весіль, адже покровитель цього дня, Євдоким, оберігає родинне вогнище й дарує подружжям щасливе життя.



Колись у цей час господарі бралися за збирання ріпи – одного з основних овочів у селянському раціоні. Її додавали до каш, смажили на пательні та використовували як начинку для пирогів.



Водночас існували й певні заборони: не рекомендували вирушати в далеку дорогу, їхати у відрядження чи укладати важливі угоди.



Серед порад на цей день – утриматися від алкоголю, а також уникати пліток і обговорення чужого життя, адже вважалося, що надмірна балакучість може негативно позначитися на добробуті.

Також цього дня

В 1521 Ернан Кортес захопив столицю ацтеків Теночтітлан (зараз місто Мехіко).



1655 – народився Йоганн Христоф Доннер, німецький музичний майстер, який вважається винахідником кларнету.



1672 - Крістіан Гюйгенс виявив крижану шапку на Південному полюсі Марса.



1899 – американський винахідник Вільям Грей запатентував монетний телефон-автомат.



1899 - народився Альфред Хічкок, англо-американський режисер, король жахів, володар "Оскара" ("Птахи", "Виступ", "Незнайомці в поїзді", "39 сходинок").



1907 – у Нью-Йорку було запущено перше таксі.



1913 – у Шеффілді (Великобританія) виплавляється перша нержавіюча сталь.



1926 – народився Фідель Кастро, кубинський державний, політичний та військовий діяч, керівник Куби (1959-2008). Теж, до речі, шульга.



1942 – прем'єра у Нью-Йорку повнометражного мультиплікаційного фільму Уолта Діснея «Бембі» для милого оленя.



1961 – розпочато будівництво Берлінської стіни. Німецька Демократична республіка закрила кордон між Західним та Східним Берліном.



1967 – у США пройшла прем'єра фільму Артура Пенна «Боні та Клайд», – епохальної кінострічки, заснованої на реальних подіях.

1990 – президент СРСР Михайло Горбачов видав указ про відновлення прав усіх жертв політичних репресій 1920–1950 років.



2004 – створено перший подкаст.



2014 – оволодіння українськими силами АТО н. п. Хрящевате і завершення оперативного оточення окупованого Луганська для його подальшого звільнення.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Василь, Євдокія, Іван, Костянтин, Максим, Микола, Оксана, Олексій, Тихін, Яків.



за Юліанським календарем: Анна, Антон, Арсеній, Василь, Веніамін, Володимир, Георгій, Євдоким, Єлизавета, Іван, Йосип, Костянтин, Максим, Микола, Сергій, Степан, Юрій.