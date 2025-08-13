13.08.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 13 серпня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День схиляє до суперечок і відстоювання незалежності, тож варто уникати гострих тем. Для роботи він підходить лише без важливих рішень та конфліктів.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Делікатність та Овен сьогодні – речі несумісні. Він прямолінійний, різкий і прагне висловити все, що думає, не зважаючи на реакцію інших. Його логіка проста: «Я знаю, як краще». Щоб уникнути конфліктів, краще направити свою енергію у справи, де не потрібно взаємодіяти з іншими. У таких сферах Овен сьогодні здатен досягти вражаючих результатів.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець здатний раз у раз дратуватися по дрібницях. Саме з дрібниць - великі проблеми (якщо раптом вони зустрінуться на шляху) Телець зуміє зустріти стоїчно. Що ж до невеликих накладок, то тут Телець здатний дати волю почуттям: його реакція буде подібна до стрільби з гармати по бідних горобцях. Тож краще Тельцю поринути у вирішення серйозних питань. Причому бажано тих, які йому під силу вирішити поодинці.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки здатні підкорити своєю чарівністю всіх! День наділяє їх умінням заражати своїми емоціями оточуючих, що робить їх чудовими промовцями. Якщо Близнюки планували поділитися з кимось своїми проектами, захопити ідеями чи просто порозумітися, кращого моменту для цього їм не придумати! І нехай вони схильні перебільшувати та фантазувати прямо на ходу – саме це і стане їхнім чарівним ключем до серців оточуючих.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак здатний взятися за безліч важливих і цікавих справ! Особливо його залучатимуть проекти, пов'язані з облаштуванням особистого простору: будинки, дачі, машини. У Рака буквально сверблять руки в бажанні щось в них поміняти! Однак не встигне він взятися за реалізацію однієї ідеї, як на зміну їй прийде ще й ще… За міркуваннями про те, яка з них краща, Рак навряд чи зуміє довести хоча б одну до кінця.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Чи не найкращий день для вирішення серйозних питань. Зірки не схилятимуть Лева до того, щоб корпіти над підручниками чи займатися іншими справами, які потребують уваги. Зате його яскрава фантазія не знатиме перешкод! Леву буде важко протистояти бажанню викинути щось екстравагантне або просто втекти від рутини в барвистий світ своїх мрій. Та й навіщо чинити опір тому, що дарує стільки позитивних емоцій?

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діві навряд чи вдасться уникнути плутанини, пов'язаної з грошима! Можливо, вона непомітно перевищила свій бюджет, зробила не ту покупку або існує неясність з її рахунком у банку. З'ясуватися може будь-що, і Діва має бути до цього готова. Але чого не треба робити точно, так це намагатися самостійно виправити ситуацію – повірте, буде тільки гірше. Якщо Діва не може чекати, їй доведеться довірити комусь контроль над своїм гаманцем.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам може спасти на думку ідея, як найрадикальнішим чином змінити своє життя! Ці грандіозні плани можуть стосуватися кар'єри, особистого життя чи інших галузей. Однак навіть якщо ці задумки здадуться Терезам геніальними, зірки радять їм стримати свій запал: є велика ймовірність того, що Терези приймають бажане за дійсне. Дайте можливість своїм революційним ідеям визріти або відкладіть їх на потім.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіонові не варто навіть братися за справи, в яких він не відчуває впевненості у своїх силах. А таких справ, на жаль, буде більшість. День не підходить для вирішення складних завдань і тим більше запуску нових проектів: Скорпіон просто не зможе орієнтуватися в обстановці, що швидко змінюється. Зате у Скорпіона буде напрочуд світлий погляд на світ, здатний побачити сонце навіть крізь щільні хмари.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Зірки радять Стрільцю згадати про свої напівзабуті мрії. А може ситуація сама нагадає про них. У будь-якому випадку, Стрільцеві варто поринути у світ фантазій, в якому немає кордонів і можливо все. Його мислення буде яскравим та образним, а творчий потенціал – на великій висоті. Творити, вигадувати, ширяти на крилах мрії - ось те, що здатне зробити Стрільця по-справжньому щасливим! На відміну від роботи та нудних буденних справ.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Зірки радять Козерогу серйозніше ставитись до своїх снів! Вони обіцяють бути яскравими як ніколи, а межа між ними і реальністю – на диво хисткою. Інакше кажучи, хоч би яким був сон – навіть зовсім фантастичним – зірки радять Козерогу, прокинувшись, зазирнути у Сонник і пошукати у ньому відповіді свої запитання. Можливо, сон дасть вам цінну пораду, а може бути зовсім виявиться віщим!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій нарешті зможе вгамувати свою спрагу спілкування! День схиляє його до того, щоб шукати порятунку від рутини там, де життя б'є ключем. Але під лежачий камінь вода не тече, і якщо Водолій хоче повеселитися, йому слід подбати про це заздалегідь: зробити пару дзвінків, переконатися, що він включений до списку запрошених на вечірку. І головне – не діяти поодинці там, де є можливість зібрати разом купу друзів.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби ризикують пережити почуття розчарування стосовно чогось чи когось. Можливо навіть, що цим «кимось» вони виявляться самі! Вибити їх з колії та змусити переживати здатна будь-яка дрібниця чи невелика критика збоку. Зірки радять Рибам не витрачати нервові клітини на дрібниці та, головне, не намагатися вирішувати проблеми радикально. Пам'ятайте, що найкращий засіб від головного болю – це все ж таки не гільйотина, а анальгін.