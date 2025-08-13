Прогноз погоди у Харкові на 13 серпня

У Харкові хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
13 серпня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с.
Температура повітря вдень 25 – 27° тепла.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
День схиляє до суперечок і відстоювання незалежності, тож варто уникати гострих тем. Для роботи він підходить лише без важливих рішень та конфліктів.
У Харкові хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Без опадів.
Міжнародний день ліворуких вперше відзначили 13 серпня 1992 року з ініціативи британського Клубу шульг, створеного 1990 року.
влажность:
давление:
ветер: