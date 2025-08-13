13.08.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 13 серпня

У Харкові хмарна погода очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

13 серпня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с.

Температура повітря вдень 25 – 27° тепла.

Народні прикмети

спекотний день – вважається, що чим сильніше спека, тим холоднішими та сніжнішими будуть зимові місяці;

прохолодний день свідчить про майбутню м’яку зиму з невеликими морозами;

тихий і безвітряний день – у народі казали, що після такої тиші за кілька днів обов’язково прийде дощ чи гроза;

сильний вітер – прикмета, що у вересні буде багато дощових і хмарних днів;

жовте листя на березі – сигнал, що вже зовсім скоро вдарять перші нічні заморозки;

туман над лісом – обіцяє рясний врожай грибів у найближчі тижні;

павутина літає в повітрі – ознака, що встановиться тривала спека без опадів.