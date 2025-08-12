    
12.08.2025  21:48   Дмитро Колонєй

Десерт на швидку руку: запечені яблука з сиром

Корисне частування, яке порадує як дітей, так і дорослих.

 
Як пише РЕДПОСТ, цей рецепт – справжня знахідка для тих, хто хоче приготувати смачний та корисний десерт, не витрачаючи на це багато часу.
 

Запечені яблука з сиром

 

Продукти:

 
  • 4 яблука,
  • 150 г сиру,
  • 2 ст. меду,
  • 1 жменя волоських горіхів.
Покроковий рецепт приготування

  1. Вимити 4 яблука
  2. Зрізати у яблук верхівки.
  3. Акуратно видалити серцевину.
  4. Збити в блендері 150 г сиру з|із| 2 столовими ложками меду до отримання однорідної маси.
  5. Начинити підготовлені яблука сирною масою.
  6. Посипати зверху подрібненими волоськими горіхами.
  7. Викласти яблука у форму для запікання.
  8. Налити на дно приблизно 1 див води.
  9. Поставити в розігріту до 190 ° C духовку на 20 хвилин.
 
В этот день 

 
 

