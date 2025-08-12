12.08.2025 21:48 Дмитро Колонєй
Десерт на швидку руку: запечені яблука з сиром
Корисне частування, яке порадує як дітей, так і дорослих.
Як пише РЕДПОСТ
, цей рецепт – справжня знахідка для тих, хто хоче приготувати смачний та корисний десерт, не витрачаючи на це багато часу.
Запечені яблука з сиром
Продукти:
-
4 яблука,
-
150 г сиру,
-
2 ст. меду,
-
1 жменя волоських горіхів.
Покроковий рецепт приготування
-
Вимити 4 яблука
-
Зрізати у яблук верхівки.
-
Акуратно видалити серцевину.
-
Збити в блендері 150 г сиру з|із| 2 столовими ложками меду до отримання однорідної маси.
-
Начинити підготовлені яблука сирною масою.
-
Посипати зверху подрібненими волоськими горіхами.
-
Викласти яблука у форму для запікання.
-
Налити на дно приблизно 1 див води.
-
Поставити в розігріту до 190 ° C духовку на 20 хвилин.
