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05.03.2023  21:34   Дмитро Колонєй

Готуємо пісний морквяний торт

Пісна та смачна страва може стати чудовою прикрасою столу на 8 Березня.

Як приготувати пісний морквяний торт
 
Як пише РЕДПОСТ, під час посту не можна вживати молочні продукти та яйця, але й без них можна приготувати справжній торт. 
 
  • Борошно частково можна замінити на подрібнення горіхами (волоський, фундук або мигдаль).
  • Маргарин для крему вибирайте без молочних продуктів у складі або використовуйте кокосове масло.
  • Рослинне молоко можна приготувати в домашніх умовах, наприклад, з горіхів або використовувати воду.

Пісний морквяний торт

Продукти на 6 порцій:

  • Борошно 240 гр. (210 гр. – для коржа, 30 гр. – для крему)
  • Сіль 1/2 ч. л.
  • Апельсиновий сік 150 гр.
  • Цукор 245 гр. (145 гр. – для коржа, 100 гр. – для крему)
  • Рослинна олія 70 гр.
  • Яблучний оцет 30мл.
  • Сода 1 ч. л.
  • Вода 2 ст. л.
  • Морква 80-90 гр. (терта на дрібній тертці)
  • Приправа для пирога яблучного 1 ч. л. (кориця, гвоздика, мускатний горіх, цедра лимона та апельсина)
  • Рослинне молоко 165мл.
  • Горіхи 50 гр. (для прикрас)
  • Ягоди 50 гр. (для прикрас)
  • Маргарін 100 гр.

Покроковий рецепт приготування

  1. Борошно змішати із сіллю та спеціями.
  2. В окремій ємності змішати сік та цукор.
  3. Потім влити туди олію.
  4. Збити міксером, поки|доки| цукор повністю не розчиниться.
  5. Додати оцет і знову збити.
  6. Насипати в миску борошно.
  7. Добре перемішати міксером.
  8. Розчинити соду із 2 ст. л. соди та влити розчин у миску. Збити на низькій швидкості міксером.
  9. Додати|добавляти| в тісто терту моркву, перемішати до однорідної консистенції. Влити тісто у форму.
  10. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 40-50 хвилин.Молоко змішати з|із| цукром і поставити нагріватися.
  11. Довести до кипіння, зменшити температуру на середньо-низьку.
  12. Тонким цівком насипати борошно.
  13. Варіть крем до загусання, постійно помішуючи.
  14. Остудіть крем до кімнатної температури.
  15. Маргарин збити міксером.
  16. Частками почати додати до нього заварний крем.
  17. Збити до однорідної пишної маси.
  18. Розрізати корж навпіл.
  19. Промастити нижній корж половиною крему, накрити верхнім.
  20. Поступово розподілити залишки крему по другому коржу, зверху прикрасити ягодами і горішками.
  21. Пісний морквяний торт готовий.

Смачного!

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати смачні пісні котлети.

 

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Тэги:  рецепт, пісний торт, 8 березня
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