05.03.2023 21:34 Дмитро Колонєй
Готуємо пісний морквяний торт
Пісна та смачна страва може стати чудовою прикрасою столу на 8 Березня.
Як пише РЕДПОСТ
, під час посту не можна вживати молочні продукти та яйця, але й без них можна приготувати справжній торт.
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Борошно частково можна замінити на подрібнення горіхами (волоський, фундук або мигдаль).
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Маргарин для крему вибирайте без молочних продуктів у складі або використовуйте кокосове масло.
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Рослинне молоко можна приготувати в домашніх умовах, наприклад, з горіхів або використовувати воду.
Пісний морквяний торт
Продукти на 6 порцій:
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Борошно 240 гр. (210 гр. – для коржа, 30 гр. – для крему)
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Сіль 1/2 ч. л.
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Апельсиновий сік 150 гр.
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Цукор 245 гр. (145 гр. – для коржа, 100 гр. – для крему)
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Рослинна олія 70 гр.
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Яблучний оцет 30мл.
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Сода 1 ч. л.
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Вода 2 ст. л.
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Морква 80-90 гр. (терта на дрібній тертці)
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Приправа для пирога яблучного 1 ч. л. (кориця, гвоздика, мускатний горіх, цедра лимона та апельсина)
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Рослинне молоко 165мл.
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Горіхи 50 гр. (для прикрас)
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Ягоди 50 гр. (для прикрас)
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Маргарін 100 гр.
Покроковий рецепт приготування
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Борошно змішати із сіллю та спеціями.
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В окремій ємності змішати сік та цукор.
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Потім влити туди олію.
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Збити міксером, поки|доки| цукор повністю не розчиниться.
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Додати оцет і знову збити.
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Насипати в миску борошно.
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Добре перемішати міксером.
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Розчинити соду із 2 ст. л. соди та влити розчин у миску. Збити на низькій швидкості міксером.
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Додати|добавляти| в тісто терту моркву, перемішати до однорідної консистенції. Влити тісто у форму.
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Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 40-50 хвилин.Молоко змішати з|із| цукром і поставити нагріватися.
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Довести до кипіння, зменшити температуру на середньо-низьку.
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Тонким цівком насипати борошно.
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Варіть крем до загусання, постійно помішуючи.
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Остудіть крем до кімнатної температури.
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Маргарин збити міксером.
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Частками почати додати до нього заварний крем.
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Збити до однорідної пишної маси.
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Розрізати корж навпіл.
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Промастити нижній корж половиною крему, накрити верхнім.
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Поступово розподілити залишки крему по другому коржу, зверху прикрасити ягодами і горішками.
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Пісний морквяний торт готовий.
Смачного!
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати смачні пісні котлети.
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