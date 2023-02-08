    
Главная Новини Харкова Кулінарні рецепти Гаспачо: холодний та яскравий іспанський суп
08.02.2023  21:57   Дмитро Колонєй

Гаспачо: холодний та яскравий іспанський суп

Готуємо суп, який є візитівкою Іспанії.

Як приготувати гаспачо, холодний іспанський суп
Як пише РЕДПОСТ, холодні супи у нас не такі популярні, як їхні гарячі аналоги. І готуємо ми їх зазвичай лише влітку, у спеку. Проте суп Гаспачо зі свіжих подрібнених у пюре овочів доступний цілий рік. до того ж у ньому міститься безліч необхідних вітамінів. Помідори для цього супу краще вибирайте м'ясисті, менш рідкі. Крім петрушки, можете використовувати кріп або кінзу або всі разом.
 

Гаспачо

Продукти на 6 порцій:

 

  • Помідори 1.5 кг
  • Вода 200 мл
  • Оливкова олія 100 мл
  • Огірки 2 шт.
  • Болгарський перець (червоний) 2 шт.
  • Часник 3 зубч.
  • Цибуля (червона) 1 шт.
  • Яблучний оцет 2 стол.
  • Петрушка (5-6 гілочок) 15 гр
  • Сіль 1 стол.

Подача:

 

  • Білий хліб 30 гр
  • Огірки 0,5 шт.
  • Зелень за смаком
 

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Червону цибулину очистити, нарізати дрібними кубиками.
  2. Залити цибулю оцтом.
  3. Залишіти маринуватися на 15 хвилин. Потім оцет злити.
  4. Болгарський перець вимити, обсушіти, викласти на протвінь, змастити олією і поставити в розігріту до 200 ° С духовці приблизно на 15 хвилин.
  5. Готовий перець вийняти із духовки, охолодіть та викласти верхню шкірку.
  6. Потім перець розрізати навпіл, видалити насіння, а м'якоть нарізати шматочками.
  7. Зелень вимити, обсушити і дрібно порубати.
  8. Часник очистити та пропустити через прес.
  9. У мисці з'єднати часник, зелень та сіль. Розтерти все маточкою або ложкою.
  10. Влити оливкову олію та перемішати. Залишити відстоятися на 10 хвилин.
  11. Огірки очистити та нарізати невеликими кубиками. На помідорах зробити надрізи навхрест, залити окропом і залишити на 3-5 хвилин.
  12. Потім воду злити, а з помідорів зняти шкірку.
  13. Помідори нарізати четвертинками та видалити насіння.
  14. Потім м'якуш нарізати невеликими кубиками.
  15. Для прискорення процесу очищені від шкірки помідори можна спочатку подрібнити в пюре блендером і потім протерти через сито, щоб позбутися насіння.
  16. У чашу блендера або в глибоку миску викласти нарізані помідори, огірки, болгарський перець, мариновану цибулю, зелень із часником та олією.
  17. Все подрібнити занурювальним блендером до однорідного пюре.
  18. Перелити суп у каструлю. Влити 1 склянку (200-250 мл) холодної кип'яченої води та перемішати. Точна кількість води залежить від густоти вашого пюре. Вода не повинна сильно розріджувати суп. Поставте суп у холодильник на 1:00.
  19. Охолоджений суп розлити по тарілках. У кожну додати грінки з білого хліба, нарізані кубиками огірки і зелень.
Смачного!
 
 

Тэги:  рецепт, суп, помідори, томати
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.02 Кулінарні рецепти Готуємо ніжний десерт у склянці шарами 06.02 Кулінарні рецепти Картопля, запечена з помідорами та сиром 05.02 Кулінарні рецепти Ніжні курячі оладки з сиром
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 