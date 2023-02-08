08.02.2023 21:57 Дмитро Колонєй
Гаспачо: холодний та яскравий іспанський суп
Готуємо суп, який є візитівкою Іспанії.
Як пише РЕДПОСТ
, холодні супи у нас не такі популярні, як їхні гарячі аналоги. І готуємо ми їх зазвичай лише влітку, у спеку. Проте суп Гаспачо зі свіжих подрібнених у пюре овочів доступний цілий рік. до того ж у ньому міститься безліч необхідних вітамінів. Помідори для цього супу краще вибирайте м'ясисті, менш рідкі. Крім петрушки, можете використовувати кріп або кінзу або всі разом.
Гаспачо
Продукти на 6 порцій:
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Помідори 1.5 кг
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Вода 200 мл
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Оливкова олія 100 мл
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Огірки 2 шт.
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Болгарський перець (червоний) 2 шт.
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Часник 3 зубч.
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Цибуля (червона) 1 шт.
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Яблучний оцет 2 стол.
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Петрушка (5-6 гілочок) 15 гр
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Сіль 1 стол.
Подача:
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Білий хліб 30 гр
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Огірки 0,5 шт.
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Зелень за смаком
Покроковий рецепт приготування
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Червону цибулину очистити, нарізати дрібними кубиками.
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Залити цибулю оцтом.
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Залишіти маринуватися на 15 хвилин. Потім оцет злити.
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Болгарський перець вимити, обсушіти, викласти на протвінь, змастити олією і поставити в розігріту до 200 ° С духовці приблизно на 15 хвилин.
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Готовий перець вийняти із духовки, охолодіть та викласти верхню шкірку.
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Потім перець розрізати навпіл, видалити насіння, а м'якоть нарізати шматочками.
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Зелень вимити, обсушити і дрібно порубати.
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Часник очистити та пропустити через прес.
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У мисці з'єднати часник, зелень та сіль. Розтерти все маточкою або ложкою.
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Влити оливкову олію та перемішати. Залишити відстоятися на 10 хвилин.
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Огірки очистити та нарізати невеликими кубиками. На помідорах зробити надрізи навхрест, залити окропом і залишити на 3-5 хвилин.
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Потім воду злити, а з помідорів зняти шкірку.
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Помідори нарізати четвертинками та видалити насіння.
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Потім м'якуш нарізати невеликими кубиками.
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Для прискорення процесу очищені від шкірки помідори можна спочатку подрібнити в пюре блендером і потім протерти через сито, щоб позбутися насіння.
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У чашу блендера або в глибоку миску викласти нарізані помідори, огірки, болгарський перець, мариновану цибулю, зелень із часником та олією.
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Все подрібнити занурювальним блендером до однорідного пюре.
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Перелити суп у каструлю. Влити 1 склянку (200-250 мл) холодної кип'яченої води та перемішати. Точна кількість води залежить від густоти вашого пюре. Вода не повинна сильно розріджувати суп. Поставте суп у холодильник на 1:00.
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Охолоджений суп розлити по тарілках. У кожну додати грінки з білого хліба, нарізані кубиками огірки і зелень.
Смачного!
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