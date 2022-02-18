18.02.2022 16:37 Евгений Клочко
Рецепт супа от похмелья, который вернет вам бодрость
Суп после похмелья поможет восстановить силы и вернуть былое самочувствие. Его можно приготовить по рецепту, в котором собраны полезные продукты, помогающие взбодриться.
В качестве выбора послужат варианты супов с разным набором продуктов – на любой вкус и возможности.
Рецепт супа на похмелье
Богатое застолье на празднике чревато нагрузкой на печень, желудок и кишечник. Чтобы восстановиться, нужно приготовить блюдо, которое будет питательным, освежающим и оздоровительным одновременно. Для этого можно использовать простой рецепт, одновременно с большим разнообразием продуктов.
Продукты для супа:
-
мясо индейки – 300 г;
-
картофель – 2 шт.;
-
стебель сельдерея – 1 шт.;
-
морковь – 1 шт.;
-
лук репчатый – 2 шт.;
-
вода – 600 мл;
-
рассол – 100 мл;
-
перец чили – 1 шт.;
-
масло растительное – 1 ст. л.;
-
специи;
-
зеленый лук.
Приготовление:
-
на растительном масле обжарить порезанную луковицу и натертую морковь;
-
из мяса и луковицы сделать фарш, посолить и поперчить. Слепить фрикадельки;
-
налить воду в кастрюлю, туда положить порезанный кубиками картофель и сельдерей;
-
через 5 минут добавить фрикадельки. Варить 20 минут;
-
добавить рассол, перец чили, обжаренные лук с морковью;
-
попробовать на соль, досолить при необходимости. Выключить.
Дать супу немного настояться. При подаче добавить нарезанные перья лука.
Суп похмельный куриный с брокколи
Куриное мясо легкое для переваривания, что и требуется для перегруженного едой желудка.
Продукты:
-
куриное филе (или бедро) – 1-2 шт.;
-
капуста брокколи – 0,5 кг;
-
картофель – 2 шт.;
-
лук – 1 шт.;
-
морковь – 2 шт.;
-
масло сливочное – 50 г;
-
укроп;
-
черный перец;
-
соль.
Приготовление:
-
поставить вариться куриное филе на 15-20 минут;
-
очистить картофель и порезать на кубики;
-
капусту разделить на соцветие и разрезать на небольшие кусочки;
-
достать мясо из бульона, порезать на кусочки;
-
обжарить на растительном масле лук, морковь и вареное куриное мясо;
-
в бульон добавить соль, перец, положить картофель, обжаренные овощи с мясом, поставить варить до готовности картофеля;
-
добавить капусту, затем варить еще 5-7 минут.
Зелень в суп можно добавить перед самой подачей.
Овощной суп на похмелье
Для людей, которые не хотят есть суп на мясных бульонах, можно приготовить овощной с грибами.
Продукты:
-
шампиньоны – 300 г;
-
морковь – 3 шт.;
-
сливочное масло – 2 ст. л.;
-
тмин – ¼ ч. л.;
-
красный лук – 1 шт.;
-
красный винный уксус – 1 ст. л.;
-
сметана – 1/3 ст.;
-
соль;
-
перец.
Приготовление:
-
в глубокой сковороде или сотейнике растопить сливочное масло и обжарить в нем тмин;
-
добавить грибы и обжарить 5-7 минут;
-
добавить порезанную на кубики морковь и немного воды или заменить ее бульоном. Количество жидкости нужно взять из расчета, какой густоты хочется получить суп. Довести морковь до мягкости;
-
замариновать лук – порезать его и смешать с уксусом и солью;
-
в готовый суп добавить маринованный лук, сметану.
К супу можно поджарить гренки и подать их отдельно.
В качестве варианта овощного супа его можно приготовить на чечевице или фасоли. Это источник растительного белка. Добавить к нему перец жгучий, чеснок, бульон и помидоры.
Рецепт мясной солянки для восстановления после похмелья
Сытное и одновременно освежающее блюдо за счет широкого набора продуктов помогает придать сил подорванному организму.
Продукты:
-
копченые колбаски – 2-3 шт.;
-
постная говядина – 300 г;
-
сырокопченое мясо – 100 г;
-
бекон – 100 г;
-
ветчина – 100 г;
-
помидор – 1 шт.;
-
лук – 1 шт.;
-
томатная паста – 1 ст. л.;
-
соленые огурцы – 2-3 шт.;
-
маслины – 0,5 банки.
Приготовление:
-
мясо отварить, а остальные мясные продукты нарезать;
-
на растительном масле обжарить порезанный лук, добавить к нему сваренное мясо. Прожарить 3-4 минуты, затем добавить томатную пасту, помидор и немного бульона. Тушить 10 минут;
-
в бульон добавить тушеную массу, колбаски, маслины, нарезанные огурцы. Варить 30 минут.
Отставить суп и дать ему немного настояться. При подаче можно добавлять сметану и лимонный сок. Похмельный супчик лучше готовить в преддверии большого застолья, чтобы на следующий день уже было готово восстановительное блюдо для организма.
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