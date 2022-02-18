18.02.2022 16:37 Евгений Клочко

Рецепт супа от похмелья, который вернет вам бодрость

Суп после похмелья поможет восстановить силы и вернуть былое самочувствие. Его можно приготовить по рецепту, в котором собраны полезные продукты, помогающие взбодриться.

В качестве выбора послужат варианты супов с разным набором продуктов – на любой вкус и возможности.

Рецепт супа на похмелье

Богатое застолье на празднике чревато нагрузкой на печень, желудок и кишечник. Чтобы восстановиться, нужно приготовить блюдо, которое будет питательным, освежающим и оздоровительным одновременно. Для этого можно использовать простой рецепт, одновременно с большим разнообразием продуктов.

Продукты для супа:

мясо индейки – 300 г;

картофель – 2 шт.;

стебель сельдерея – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

лук репчатый – 2 шт.;

вода – 600 мл;

рассол – 100 мл;

перец чили – 1 шт.;

масло растительное – 1 ст. л.;

специи;

зеленый лук.

Приготовление:

на растительном масле обжарить порезанную луковицу и натертую морковь;

из мяса и луковицы сделать фарш, посолить и поперчить. Слепить фрикадельки;

налить воду в кастрюлю, туда положить порезанный кубиками картофель и сельдерей;

через 5 минут добавить фрикадельки. Варить 20 минут;

добавить рассол, перец чили, обжаренные лук с морковью;

попробовать на соль, досолить при необходимости. Выключить.

Дать супу немного настояться. При подаче добавить нарезанные перья лука.

Суп похмельный куриный с брокколи

Куриное мясо легкое для переваривания, что и требуется для перегруженного едой желудка.

Продукты:

куриное филе (или бедро) – 1-2 шт.;

капуста брокколи – 0,5 кг;

картофель – 2 шт.;

лук – 1 шт.;

морковь – 2 шт.;

масло сливочное – 50 г;

укроп;

черный перец;

соль.

Приготовление:

поставить вариться куриное филе на 15-20 минут;

очистить картофель и порезать на кубики;

капусту разделить на соцветие и разрезать на небольшие кусочки;

достать мясо из бульона, порезать на кусочки;

обжарить на растительном масле лук, морковь и вареное куриное мясо;

в бульон добавить соль, перец, положить картофель, обжаренные овощи с мясом, поставить варить до готовности картофеля;

добавить капусту, затем варить еще 5-7 минут.

Зелень в суп можно добавить перед самой подачей.

Овощной суп на похмелье

Для людей, которые не хотят есть суп на мясных бульонах, можно приготовить овощной с грибами.

Продукты:

шампиньоны – 300 г;

морковь – 3 шт.;

сливочное масло – 2 ст. л.;

тмин – ¼ ч. л.;

красный лук – 1 шт.;

красный винный уксус – 1 ст. л.;

сметана – 1/3 ст.;

соль;

перец.

Приготовление:

в глубокой сковороде или сотейнике растопить сливочное масло и обжарить в нем тмин;

добавить грибы и обжарить 5-7 минут;

добавить порезанную на кубики морковь и немного воды или заменить ее бульоном. Количество жидкости нужно взять из расчета, какой густоты хочется получить суп. Довести морковь до мягкости;

замариновать лук – порезать его и смешать с уксусом и солью;

в готовый суп добавить маринованный лук, сметану.

К супу можно поджарить гренки и подать их отдельно.

В качестве варианта овощного супа его можно приготовить на чечевице или фасоли. Это источник растительного белка. Добавить к нему перец жгучий, чеснок, бульон и помидоры.

Рецепт мясной солянки для восстановления после похмелья

Сытное и одновременно освежающее блюдо за счет широкого набора продуктов помогает придать сил подорванному организму.

Продукты:

копченые колбаски – 2-3 шт.;

постная говядина – 300 г;

сырокопченое мясо – 100 г;

бекон – 100 г;

ветчина – 100 г;

помидор – 1 шт.;

лук – 1 шт.;

томатная паста – 1 ст. л.;

соленые огурцы – 2-3 шт.;

маслины – 0,5 банки.

Приготовление:

мясо отварить, а остальные мясные продукты нарезать;

на растительном масле обжарить порезанный лук, добавить к нему сваренное мясо. Прожарить 3-4 минуты, затем добавить томатную пасту, помидор и немного бульона. Тушить 10 минут;

в бульон добавить тушеную массу, колбаски, маслины, нарезанные огурцы. Варить 30 минут.

Отставить суп и дать ему немного настояться. При подаче можно добавлять сметану и лимонный сок. Похмельный супчик лучше готовить в преддверии большого застолья, чтобы на следующий день уже было готово восстановительное блюдо для организма.

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