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18.02.2022  16:37   Евгений Клочко

Рецепт супа от похмелья, который вернет вам бодрость

Суп после похмелья поможет восстановить силы и вернуть былое самочувствие. Его можно приготовить по рецепту, в котором собраны полезные продукты, помогающие взбодриться.

В качестве выбора послужат варианты супов с разным набором продуктов – на любой вкус и возможности.
 

Рецепт супа на похмелье

 
Богатое застолье на празднике чревато нагрузкой на печень, желудок и кишечник. Чтобы восстановиться, нужно приготовить блюдо, которое будет питательным, освежающим и оздоровительным одновременно. Для этого можно использовать простой рецепт, одновременно с большим разнообразием продуктов.
 

Продукты для супа:

 
  • мясо индейки – 300 г;
  • картофель – 2 шт.;
  • стебель сельдерея – 1 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • лук репчатый – 2 шт.;
  • вода – 600 мл;
  • рассол – 100 мл;
  • перец чили – 1 шт.;
  • масло растительное – 1 ст. л.;
  • специи;
  • зеленый лук.

Рецепт супа на похмелье

 

Приготовление:

 
  • на растительном масле обжарить порезанную луковицу и натертую морковь;
  • из мяса и луковицы сделать фарш, посолить и поперчить. Слепить фрикадельки;
  • налить воду в кастрюлю, туда положить порезанный кубиками картофель и сельдерей;
  • через 5 минут добавить фрикадельки. Варить 20 минут;
  • добавить рассол, перец чили, обжаренные лук с морковью;
  • попробовать на соль, досолить при необходимости. Выключить.
 
Дать супу немного настояться. При подаче добавить нарезанные перья лука.
 

Суп похмельный куриный с брокколи

 
Куриное мясо легкое для переваривания, что и требуется для перегруженного едой желудка.
 

Продукты:

 
  • куриное филе (или бедро) – 1-2 шт.;
  • капуста брокколи – 0,5 кг;
  • картофель – 2 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • морковь – 2 шт.;
  • масло сливочное – 50 г;
  • укроп;
  • черный перец;
  • соль.
Суп похмельный куриный с брокколи
 

Приготовление:

 
  • поставить вариться куриное филе на 15-20 минут;
  • очистить картофель и порезать на кубики;
  • капусту разделить на соцветие и разрезать на небольшие кусочки;
  • достать мясо из бульона, порезать на кусочки;
  • обжарить на растительном масле лук, морковь и вареное куриное мясо;
  • в бульон добавить соль, перец, положить картофель, обжаренные овощи с мясом, поставить варить до готовности картофеля;
  • добавить капусту, затем варить еще 5-7 минут.
 
Зелень в суп можно добавить перед самой подачей.
 

Овощной суп на похмелье

 
Для людей, которые не хотят есть суп на мясных бульонах, можно приготовить овощной с грибами.
 

Продукты:

 
  • шампиньоны – 300 г;
  • морковь – 3 шт.;
  • сливочное масло – 2 ст. л.;
  • тмин – ¼ ч. л.;
  • красный лук – 1 шт.;
  • красный винный уксус – 1 ст. л.;
  • сметана – 1/3 ст.;
  • соль;
  • перец.
Овощной суп на похмелье
 

Приготовление:

 
  • в глубокой сковороде или сотейнике растопить сливочное масло и обжарить в нем тмин;
  • добавить грибы и обжарить 5-7 минут;
  • добавить порезанную на кубики морковь и немного воды или заменить ее бульоном. Количество жидкости нужно взять из расчета, какой густоты хочется получить суп. Довести морковь до мягкости;
  • замариновать лук – порезать его и смешать с уксусом и солью;
  • в готовый суп добавить маринованный лук, сметану.
 
К супу можно поджарить гренки и подать их отдельно.
 
В качестве варианта овощного супа его можно приготовить на чечевице или фасоли. Это источник растительного белка. Добавить к нему перец жгучий, чеснок, бульон и помидоры.
 

Рецепт мясной солянки для восстановления после похмелья

 
Сытное и одновременно освежающее блюдо за счет широкого набора продуктов помогает придать сил подорванному организму.
 
Продукты:
 
  • копченые колбаски – 2-3 шт.;
  • постная говядина – 300 г;
  • сырокопченое мясо – 100 г;
  • бекон – 100 г;
  • ветчина – 100 г;
  • помидор – 1 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • томатная паста – 1 ст. л.;
  • соленые огурцы – 2-3 шт.;
  • маслины – 0,5 банки.
Рецепт мясной солянки для восстановления после похмелья
 

Приготовление:

 
  • мясо отварить, а остальные мясные продукты нарезать;
  • на растительном масле обжарить порезанный лук, добавить к нему сваренное мясо. Прожарить 3-4 минуты, затем добавить томатную пасту, помидор и немного бульона. Тушить 10 минут;
  • в бульон добавить тушеную массу, колбаски, маслины, нарезанные огурцы. Варить 30 минут.
 
Отставить суп и дать ему немного настояться. При подаче можно добавлять сметану и лимонный сок. Похмельный супчик лучше готовить в преддверии большого застолья, чтобы на следующий день уже было готово восстановительное блюдо для организма.
 
Ранее мы сообщали как приготовить сырники на сковороде, чтобы они получились пышными.
 
Источник:   Rsute
 Тэги:  рецепты, суп, харьков
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