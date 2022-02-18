18.02.2022 16:25 Виталий Хиневич

В Украине выросли цены на жилье

Цены на покупку квартир выросли до 50%.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу "OLX".

Сообщается, что в течение двух лет стоимость жилой недвижимости в городах-миллионниках выросла от 25% до почти 50%. Дешевле всего теперь приобрести квартиру на вторичном рынке Одессы за 39,3 тысячи долларов. В свою очередь самое дорогое жилье — новостройки и жилищный фонд от 2011 года в Киеве, где цена может достигать в среднем 200 тысяч долларов за квартиру.

В это же время отмечается, что цены на жилье на вторичном рынке Днепра, Львова, Одессы и Харькова выросли на 20-33%. Самые дешевые квартиры можно купить в Одессе, одни из самых дорогих в городе Львов.

Среди домов, сданных в эксплуатацию с 2011 года, самый большой скачок цен с начала пандемии произошел в Харькове, он составляет около 50%.

Именно такое жилье в начале 2020 года было самым дешевым: квартиры в среднем можно было приобрести за 56,2 тысячи долларов. Наибольший скачок цен в течение двух лет наблюдался на квартиры в новостройках. В целом во всех крупных городах, за исключением Одессы, цены на жилье в новых домах выросли на 40-44%.

Напомним, в январе текущего года вступил в силу приказ Министерства юстиции и Министерства финансов. Согласно нововведениям налоговая должна проверять граждан, которые хотят купить недвижимость . Соответствующие запросы в налоговые органы будут формировать нотариусы и государственные регистраторы на этапе принятия заявлений о регистрации недвижимости. Будет происходить проверка личных данных налогоплательщика, также будут проверять, владеет ли покупатель другими видами недвижимого имущества