18.02.2022 16:03 Ирина Круглова
В Харькове увеличат количество парковок
На сессии Харьковского городского совета депутаты приняли соответствующую программу.
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ
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Так парковки должны со временем появится во всех районах города. Пока на сессии выделили средства на строительство паркомест в двух районах- Холодногорском и Московском районах. В проекте решений указано, что первые парковки разместят на проспекте Тракторостроителей, около жилого дома 103-Г, и на улице Ильинской, 68-А.
«Это многоуровневые паркинги, новые, красивые. Мы уберём автомобили из внутриквартальных дорог, потому что скорой проехать - проблема, пожарным приехать - проблема, поэтому мы принимаем эту программу о создании муниципальных парковок.», - отметил на сессии мэр Харькова Игорь Терехов.
Со временем на последующих сессиях выделят деньги на строительство и остальных объектов.
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