18.02.2022 16:03 Ирина Круглова

В Харькове увеличат количество парковок

На сессии Харьковского городского совета депутаты приняли соответствующую программу.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

Так парковки должны со временем появится во всех районах города. Пока на сессии выделили средства на строительство паркомест в двух районах- Холодногорском и Московском районах. В проекте решений указано, что первые парковки разместят на проспекте Тракторостроителей, около жилого дома 103-Г, и на улице Ильинской, 68-А.

«Это многоуровневые паркинги, новые, красивые. Мы уберём автомобили из внутриквартальных дорог, потому что скорой проехать - проблема, пожарным приехать - проблема, поэтому мы принимаем эту программу о создании муниципальных парковок.», - отметил на сессии мэр Харькова Игорь Терехов.

Со временем на последующих сессиях выделят деньги на строительство и остальных объектов.

Напомним, с начала года инспекция по парковке в Харькове выписала штрафов на 1,3 млн грн.