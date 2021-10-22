На выходных забудьте о парковках в центре Харькова. Когда и почему

В Харькове днем 23 и 24 октября нельзя будет парковаться в центре города.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, днем на выходных нельзя будет парковаться в центре города. Ограничения будут действовать с10:00 до 20:00 23 и 24 октября 2021 года.
Читайте также: Проезд по Полтавскому Шляху в Харькове ограничен, парковка запрещена: причины
Оставлять транспорт будет запрещено на площади Свободы, в районе выхода со станции метро «Университет», напротив главной аллеи сада Шевченко.
Эти меры приняты для обеспечения удобства и безопасной посадки пассажиров в автобусы, которые будут двигаться по специальному маршруту: пл. Свободы - стадион «Металлист».
Комментариев: 0
Будьте готовы к приятным сюрпризам. Сегодня может поступить заманчивое предложение, обещающее вылиться в перспективное и прибыльное дело.
Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Без существенных осадков.
Ежегодно 22 октября, начиная с 1998 года, в мире отмечается Международный день заикающихся людей.
влажность:
давление:
ветер: