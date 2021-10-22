22.10.2021 16:57 Дмитрий Колоней

На выходных забудьте о парковках в центре Харькова. Когда и почему

В Харькове днем 23 и 24 октября нельзя будет парковаться в центре города.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, днем на выходных нельзя будет парковаться в центре города. Ограничения будут действовать с10:00 до 20:00 23 и 24 октября 2021 года.

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Оставлять транспорт будет запрещено на площади Свободы, в районе выхода со станции метро «Университет», напротив главной аллеи сада Шевченко.

Эти меры приняты для обеспечения удобства и безопасной посадки пассажиров в автобусы, которые будут двигаться по специальному маршруту: пл. Свободы - стадион «Металлист».

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