От фестиваля еды до футбольных матчей: в Харькове откроется Академия "Металлист" (фото, видео)

Продемонстрируют свое мастерство и юные футболисты-воспитанники Академии.
В 12:00 футболисты 2006 года рождения схлестнутся в матче с сумской «Барсой», а в 14:00 против ровесников из Сум выйдут игроки 2008-го года. Оба матча пройдут в рамках 9-го тура Элит-лиги сезона 2021/2022.
Напомним, что восстановление Академии футбола «Металлист» профинансировал президент клуба Александр Ярославский. Теперь будущие звёзды харьковского и украинского футбола имеют возможность играть и тренироваться на полях последнего поколения от фирмы Desso Sports Systems.
К слову, вчера воспитанники Академии футбола «Металлист» одержали 4 победы из 4-х над одногодками из киевского «Арсенала».
Напомним, ранее мы писали о том, что харьковские футболистки в рамках женской Лиги Чемпионов провели встречу с "Реалом", проиграв испанкам 0:1. В одну с харьковчанками группу В попали "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Брейдаблик" (Исландия) и "Реал" (Испания). Матчи Жилострой-1 пройдут 6 и 13 октября, 9 и 18 ноября, 8 и 16 декабря.