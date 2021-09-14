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14.09.2021  16:08   

Харьковские футболистки схлестнутся с "Реалом" и "ПСЖ" в Лиге Чемпионов

Стали известны соперницы харьковского "Жилстрой-1" в групповом этапе еврокубка.


Сайт УЕФА

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт УЕФА, прошла жеребьевка группового этапа женской Лиги чемпионов и определились соперницы  харьковского клуба Жилстрой-1 на этом этапе еврокубка. 

В одну с харьковчанками группу В попали "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Брейдаблик" (Исландия) и "Реал" (Испания). Матчи Жилострой-1 пройдут 6 и 13 октября, 9 и 18 ноября, 8 и 16 декабря.
 
Двукратный финалист турнира "ПСЖ" разгромил "Брейдаблик" с общим счетом 7:1 в 1/16 финала в сезоне 2019/20.
 
"Реал" пробился в групповой этап благодаря победе над "Манчестер Сити".
 
"Брейдаблик"  - первый исландский клуб, прорвавшийся в групповой этап Лиги чемпионов.
 
Календарь игр группы В:
 
6 октября
19:45 Жилстрой-1 - Реал Мадрид
22:00 Брейдаблик - ПСЖ
 
13 октября
19:45 ПСЖ - Жилстрой-1
22:00 Реал Мадрид - Брейдаблик
 
9 ноября
19:45 Жилстрой-1 - Брейдаблик
22:00 ПСЖ - Реал Мадрид
 
18 ноября
19:45 Брейдаблик - Жилстрой-1
22:00 Реал Мадрид - ПСЖ
 
8 декабря
19:45 Жилстрой-1 - ПСЖ
22:00 Брейдаблик - Реал Мадрид
 
16 декабря
19:45 Реал Мадрид - Жилстрой-1
19:45 ПСЖ - Брейдаблик
 
Все группы выглядят следующим образом:
Группа A: "Челси", "Вольфсбург", "Ювентус", "Серветт".
Группа B: "Пари Сен-Жермен", "Брейдаблик", "Реал", "Жилстрой-1".
Группа C: "Барселона", "Арсенал", "Хоффенхайм", "Кеге".
Группа D: "Бавария", "Лион", "Хекен", "Бенфика".
 
Все матчи группового этапа женской Лиги Чемпионов будут транслироваться в Ютубе на канале DAZN.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что харьковские футболистки Жилстрой-1 прорвались в групповой этап Лиги Чемпионов.
 

 

Источник:   Сайт УЕФА
 Тэги:  футбло, жилстрой-1, харьков, лига чемпионов, реал, псж, брейдаблик
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