14.09.2021 16:08
Харьковские футболистки схлестнутся с "Реалом" и "ПСЖ" в Лиге Чемпионов
Стали известны соперницы харьковского "Жилстрой-1" в групповом этапе еврокубка.
Сайт УЕФА
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт УЕФА, прошла жеребьевка группового этапа женской Лиги чемпионов и определились соперницы харьковского клуба Жилстрой-1 на этом этапе еврокубка.
В одну с харьковчанками группу В попали "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Брейдаблик" (Исландия) и "Реал" (Испания). Матчи Жилострой-1 пройдут 6 и 13 октября, 9 и 18 ноября, 8 и 16 декабря.
Двукратный финалист турнира "ПСЖ" разгромил "Брейдаблик" с общим счетом 7:1 в 1/16 финала в сезоне 2019/20.
"Реал" пробился в групповой этап благодаря победе над "Манчестер Сити".
"Брейдаблик" - первый исландский клуб, прорвавшийся в групповой этап Лиги чемпионов.
Календарь игр группы В:
6 октября
19:45 Жилстрой-1 - Реал Мадрид
22:00 Брейдаблик - ПСЖ
13 октября
19:45 ПСЖ - Жилстрой-1
22:00 Реал Мадрид - Брейдаблик
9 ноября
19:45 Жилстрой-1 - Брейдаблик
22:00 ПСЖ - Реал Мадрид
18 ноября
19:45 Брейдаблик - Жилстрой-1
22:00 Реал Мадрид - ПСЖ
8 декабря
19:45 Жилстрой-1 - ПСЖ
22:00 Брейдаблик - Реал Мадрид
16 декабря
19:45 Реал Мадрид - Жилстрой-1
19:45 ПСЖ - Брейдаблик
Все группы выглядят следующим образом:
Группа A: "Челси", "Вольфсбург", "Ювентус", "Серветт".
Группа B: "Пари Сен-Жермен", "Брейдаблик", "Реал", "Жилстрой-1".
Группа C: "Барселона", "Арсенал", "Хоффенхайм", "Кеге".
Группа D: "Бавария", "Лион", "Хекен", "Бенфика".
Все матчи группового этапа женской Лиги Чемпионов будут транслироваться в Ютубе на канале DAZN.
Напомним, ранее мы писали о том, что харьковские футболистки Жилстрой-1 прорвались
в групповой этап Лиги Чемпионов.
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