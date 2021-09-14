14.09.2021 16:08

Харьковские футболистки схлестнутся с "Реалом" и "ПСЖ" в Лиге Чемпионов

Стали известны соперницы харьковского "Жилстрой-1" в групповом этапе еврокубка.



Сайт УЕФА

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт УЕФА, прошла жеребьевка группового этапа женской Лиги чемпионов и определились соперницы харьковского клуба Жилстрой-1 на этом этапе еврокубка.

В одну с харьковчанками группу В попали "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Брейдаблик" (Исландия) и "Реал" (Испания). Матчи Жилострой-1 пройдут 6 и 13 октября, 9 и 18 ноября, 8 и 16 декабря.

Двукратный финалист турнира "ПСЖ" разгромил "Брейдаблик" с общим счетом 7:1 в 1/16 финала в сезоне 2019/20.

"Реал" пробился в групповой этап благодаря победе над "Манчестер Сити".

"Брейдаблик" - первый исландский клуб, прорвавшийся в групповой этап Лиги чемпионов.

Календарь игр группы В:

6 октября

19:45 Жилстрой-1 - Реал Мадрид

22:00 Брейдаблик - ПСЖ

13 октября

19:45 ПСЖ - Жилстрой-1

22:00 Реал Мадрид - Брейдаблик

9 ноября

19:45 Жилстрой-1 - Брейдаблик

22:00 ПСЖ - Реал Мадрид

18 ноября

19:45 Брейдаблик - Жилстрой-1

22:00 Реал Мадрид - ПСЖ

8 декабря

19:45 Жилстрой-1 - ПСЖ

22:00 Брейдаблик - Реал Мадрид

16 декабря

19:45 Реал Мадрид - Жилстрой-1

19:45 ПСЖ - Брейдаблик

Все группы выглядят следующим образом: Группа A: "Челси", "Вольфсбург", "Ювентус", "Серветт". Группа B: "Пари Сен-Жермен", "Брейдаблик", "Реал", "Жилстрой-1". Группа C: "Барселона", "Арсенал", "Хоффенхайм", "Кеге". Группа D: "Бавария", "Лион", "Хекен", "Бенфика".

Все матчи группового этапа женской Лиги Чемпионов будут транслироваться в Ютубе на канале DAZN.

Напомним, ранее мы писали о том, что харьковские футболистки Жилстрой-1 прорвались в групповой этап Лиги Чемпионов.