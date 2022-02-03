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03.02.2022  14:58   Дмитрий Колоней

Боксеры Усик и Гвоздик выступят на футбольном турнире с участием "Металлиста" (видео)

Президент харьковского клуба Металлист и экс-чемпион мира по боксу вылетают в Турцию.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на обращение к болельщикам президента клуба "Металлист" Александра Ярославского, он и Александр Гвоздик вылетают в Турцию, чтобы поддержать команду на турнире Winter Cup 2022.
 
Также президент харьковского клуба обратился к бизнесменам, поблагодарив Геннадия Буткевича, Александра Усика, Александра Денисова и всех тех, кто принял горячее участие в организации этого турнира.
 
 
Примечательно, что полутяж Александр Гвоздик летит в Турцию не просто поддержать "Металлист" на  футбольном турнире четырех команд, а выйти в составе желто-синих. В то время как чемпион-супертяж Александр Усик выйдет на поле за "Полесье".
 
"Дорогие друзья! - обратился боксер Гвоздик в совместном видео-обращении с президентом футбольного клуба Ярославским. - Поддержите харьковский "Металлист" на футбольном турнире в Турции Winter Cup 2022!".
 

Напомним, ранее мы писали о турнире Winter Cup 2022, организованном телеканалами Футбол 1/2/3. Он стартует сегодня, 3 февраля, и продлится 10 дней. В нем примут участие 2 клуба премьер-лиги - "Верес" и "Черноморец", и 2 клуба Первой Лиги - "Металлист" и "Полесье".

 

Тэги:  футбло, металлист, харьков, спорт, усик, гвоздик, бокс
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