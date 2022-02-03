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03.02.2022  14:40   Виталий Хиневич

Пользователи Google и YouTube жалуются на сложности в использовании сервисов

Проблемы фиксируются у пользователей из Украины, России, Беларуси и некоторых стран Европы.

Гугл
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Вести".
 
Сообщается, что сервис Downdetector сообщил о сбое в работе Google и YouTube. Преимущественно жалобы поступают от жителей Украины, России, Беларуси, а также некоторых других европейских стран.
 
Около 70% жалоб связаны с трудностями использования веб-сайта YouTube, 15% нареканий на работу мобильного приложения и 14% со сложностью запуска видео-трансляций.
 
 
В свою очередь,  около 60% пользователей Google заявили о том, что у них не работают веб-сайты, у 30% поисковая система, еще 10% не могут авторизоваться.
 
Напомним, утром 3 февраля в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой. Люди не могут совершать и принимать звонки, а также зайти в личный кабинет приложения "Мой Киевстар".
 
Источник:   Вести
 Тэги:  google, youtube, харьков
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