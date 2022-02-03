03.02.2022 14:40 Виталий Хиневич

Пользователи Google и YouTube жалуются на сложности в использовании сервисов

Проблемы фиксируются у пользователей из Украины, России, Беларуси и некоторых стран Европы.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Вести".

Сообщается, что сервис Downdetector сообщил о сбое в работе Google и YouTube. Преимущественно жалобы поступают от жителей Украины, России, Беларуси, а также некоторых других европейских стран.

Около 70% жалоб связаны с трудностями использования веб-сайта YouTube, 15% нареканий на работу мобильного приложения и 14% со сложностью запуска видео-трансляций.

В свою очередь, около 60% пользователей Google заявили о том, что у них не работают веб-сайты, у 30% поисковая система, еще 10% не могут авторизоваться.

Напомним, утром 3 февраля в работе мобильного оператора "Киевстар" произошел масштабный сбой . Люди не могут совершать и принимать звонки, а также зайти в личный кабинет приложения "Мой Киевстар".