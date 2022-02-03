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03.02.2022  14:20   Евгений Клочко

Ирландский лоукостер Ryanair устроил крупную распродажу авиабилетов: куда можно улететь из Харькова

Ирландский лоукостер Ryanair выставил на распродажу 250 тысяч авиабилетов со скидкой до 50%, в том числе - на полеты из Харькова.

 
На сайте компании уточняют, что акция продлится до конца дня 3 февраля и распространяется на рейсы до 31 марта.
 
Так, из Харькова можно улететь в:
 
  • Вильнюс (Литва) - за 7,49 евро в одну сторону,
  • Познань (Польша) - за 9,99 евро в одну сторону,
  • Милан-Бергамо (Италия) - за 10,45 евро в одну сторону.

Ранее РЕДПОСТ писал про рейтинг иностранных авиакомпаний, которые совершили в 2021 году самое большое количество полетов в воздушном пространстве Украины.

Выяснилось, что наибольшие объемы аэронавигационного обслуживания "Украэрорух" предоставил авиакомпании Turkish Airlines, которая совершила 24 323 полета.
 
За нею следуют два лоукостаера - Wizz Air, отстающая от лидера ровно на до тысяч перелетов и Ryanair (11 554 полета). На четвертом месте Pegasus Airlines (7 131 полет), далее следует авиакомпания Belavia (4 700 выполненных полетов), Qatar Airways (3 754 полета), FlyDubai (3 634 полета) и Lufthansa Enter (3 575 полетов). 
 
Замыкает рейтинг авиакомпания Enter Air, выполнившая 3 048 полетов в воздушном пространстве Украины.
 
 
Источник:   Ryanair
 Тэги:  ryanair, авиакомпания, харьков, распродажа
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