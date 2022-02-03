03.02.2022 14:20 Евгений Клочко

Ирландский лоукостер Ryanair устроил крупную распродажу авиабилетов: куда можно улететь из Харькова

Ирландский лоукостер Ryanair выставил на распродажу 250 тысяч авиабилетов со скидкой до 50%, в том числе - на полеты из Харькова.

На сайте компании уточняют, что акция продлится до конца дня 3 февраля и распространяется на рейсы до 31 марта.

Так, из Харькова можно улететь в:

Вильнюс (Литва) - за 7,49 евро в одну сторону,

Познань (Польша) - за 9,99 евро в одну сторону,

Милан-Бергамо (Италия) - за 10,45 евро в одну сторону.

Ранее РЕДПОСТ писал про рейтинг иностранных авиакомпаний, которые совершили в 2021 году самое большое количество полетов в воздушном пространстве Украины.

Выяснилось, что наибольшие объемы аэронавигационного обслуживания "Украэрорух" предоставил авиакомпании Turkish Airlines, которая совершила 24 323 полета.

За нею следуют два лоукостаера - Wizz Air, отстающая от лидера ровно на до тысяч перелетов и Ryanair (11 554 полета). На четвертом месте Pegasus Airlines (7 131 полет), далее следует авиакомпания Belavia (4 700 выполненных полетов), Qatar Airways (3 754 полета), FlyDubai (3 634 полета) и Lufthansa Enter (3 575 полетов).

Замыкает рейтинг авиакомпания Enter Air, выполнившая 3 048 полетов в воздушном пространстве Украины.