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27.01.2022  16:15   Виталий Хиневич

Apple выплатила 100 тысяч долларов хакеру, который взломал MacBook

В компании оценили потенциальный уровень кибератаки и заплатили хакеру деньги.

Хакер
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание "Вести".
 
Сообщается, что американский студент Райан Пикрен, который изучает кибербезопасность, сумел взломать Mac.
 
Райан является так называемым "белым хакером", основной задачей которого является поиск уязвимых мест программного обеспечения компании. Про уязвимые места парень сразу сообщает руководству Apple, после чего они устраняются в короткие промежутки времени.
 
 
В награду корпорация выплатила Райану 100,5 тысяч долларов. В свою очередь зарубежные средства массовой информации отметили, что парень получил самую крупную денежную выплату за всю историю Apple.
 
Напомним, в результате хакерской атаки пострадали десятки правительственных сайтов Украины.
 
Источник:   Вести
 Тэги:  apple, хакер, харьков
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