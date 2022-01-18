18.01.2022 14:30 Виталий Хиневич

В СБУ отбили тысячи хакерских атак на сайты

Служба безопасности Украины воспрепятствовала кибератакам на сайты.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "APnews".

Сообщается, что СБУ на протяжении 2021 года отбила более двух тысяч кибератак на электронные ресурсы органов власти. В ведомстве подчеркнули, что проводят все необходимые мероприятия, направленные на предотвращение и нейтрализацию хакерских атак. В процессе данной деятельности силовикам удалось привлечь к ответственности 80 преступников. Причем 26 из них получили различные тюремные сроки.

В это же время, в СБУ заявили, что в рамках своей деятельности сотрудникам ведомства удалось выявить десятки сетей интернет-агентуры спецслужб РФ. Сети занимались информационными диверсиями в интересах России.

Читайте также: Сайт Единого госреестра юрлиц атаковали хакеры

В 2021 году удалось отбить мощнейшие атаки на правительственные сайты. Удалось установить и лиц, причастных к данным событиям, ими оказались представители подконтрольной силовикам РФ хакерской группы под названием "Armageddon".

Напомним, утром 14 января были недоступны сайты Кабмина, МИД, ГСЧС, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики. Также ошибка 503 возникала при попытке зайти на портал "Дія".