14.01.2022 09:17 Евгений Клочко

Хакеры нанесли удар по украинским правительственным сайтам

Утром 14 января недоступны сайты Кабмина, МИД, ГСЧС, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики. Также ошибка 503 возникает при попытке зайти на портал "Дія".

На сайтах Министерства образования и науки, Министерства иностранных дел и Министерства аграрополитики киберзлоумышленники на трех языках разместили сообщение с угрозами на.

"Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН, за УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли", - написано в сообщении.

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Кроме того, на сайтах ведомств были размещены значки с перечеркнутыми гербом, флагом и картой Украины, а также перечеркнутым изображением свиной головы. Причем герб Украины совмечен с еврейской менорой.

Однако, на данный момент эти сообщения уже исчезли.

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На сайтах Кабинета министров, Главного управления по чрезвычайным ситуациям, Министерства по делам моложежи и спорта, Минэнерго и портале "Дія" таких сообщений не было, однако ресурсы утром 14 января до сих пор недоступны.

Ранее сообщалось, что разоблачена группа хакеров , которая осуществляла массовые вмешательства в работу серверов банковских учреждений европейских стран и США. Злоумышленники на 2,5 млрд долларов "облегчили" банковские счета США и Европы.