25.04.2022 15:59 Дмитрий Колоней

Как защититься от киберпреступников во время войны: советы экспертов

Российские хакеры атакуют рядовых украинцев, чтобы шпионить за ними и распространять фейки.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Госспецсвязи, российские хакеры совершают наращивают интенсивность кибератак, направленных против обычных украинцев. Растет количество информационно-психологических операций против украинского населения в соцсетях и мессенджерах.

Оккупанты используют фишинговые рассылки, чтобы завладеть учетными данными украинцев. Meta предупреждает о взломе аккаунтов военных и публичных лиц с помощью предварительно похищенных в фишинговых рассылках учетных данных.

В сломанных аккаунтах российские хакеры размещают пропаганду и призывы к украинцам – сдаваться. В фишинговых рассылках хакеры часто спекулируют на патриотических темах и выплатах от государства.

Чтобы обезопаситься от кибератак необходимо:

Не открывайть письма от неизвестных адресатов. Не переходит по ссылкам из таких писем и не вводить на страницы со ссылками свои персональные данные. Включить двухфакторную авторизацию в соцсетях и всех сервисах, поддерживающих такую услугу.

Злоумышленники также могут осуществлять рассылку с целью шпионить за человеком и его контактами.

Рекомендуется

не переходить по ссылкам в таких сообщениях и

не оставлять номеров карты, телефона и т.д.

Отмечается, что получить финансовую помощь от государства можно только в "Дии". Узнать информацию о выплатах в других странах можно только в официальных учреждениях этих стран.

Как сообщалось, российские оккупанты создали фейковый чат-бот для сообщения о передвижении вражеской техники.