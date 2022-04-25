25.04.2022 15:59 Дмитрий Колоней
Как защититься от киберпреступников во время войны: советы экспертов
Российские хакеры атакуют рядовых украинцев, чтобы шпионить за ними и распространять фейки.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Госспецсвязи, российские хакеры совершают наращивают интенсивность кибератак, направленных против обычных украинцев. Растет количество информационно-психологических операций против украинского населения в соцсетях и мессенджерах.
Оккупанты используют фишинговые рассылки, чтобы завладеть учетными данными украинцев. Meta предупреждает о взломе аккаунтов военных и публичных лиц с помощью предварительно похищенных в фишинговых рассылках учетных данных.
В сломанных аккаунтах российские хакеры размещают пропаганду и призывы к украинцам – сдаваться. В фишинговых рассылках хакеры часто спекулируют на патриотических темах и выплатах от государства.
Чтобы обезопаситься от кибератак необходимо:
-
Не открывайть письма от неизвестных адресатов.
-
Не переходит по ссылкам из таких писем и не вводить на страницы со ссылками свои персональные данные.
-
Включить двухфакторную авторизацию в соцсетях и всех сервисах, поддерживающих такую услугу.
Злоумышленники также могут осуществлять рассылку с целью шпионить за человеком и его контактами.
Рекомендуется
-
не переходить по ссылкам в таких сообщениях и
-
не оставлять номеров карты, телефона и т.д.
Отмечается, что получить финансовую помощь от государства можно только в "Дии". Узнать информацию о выплатах в других странах можно только в официальных учреждениях этих стран.
Как сообщалось, российские оккупанты создали фейковый чат-бот для сообщения о передвижении вражеской техники.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости