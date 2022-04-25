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25.04.2022  15:59   Дмитрий Колоней

Как защититься от киберпреступников во время войны: советы экспертов

Российские хакеры атакуют рядовых украинцев, чтобы шпионить за ними и распространять фейки.

Как сообщает РЕДПОСТ,  ссылаясь на Госспецсвязи, российские хакеры совершают наращивают интенсивность  кибератак, направленных против обычных украинцев. Растет количество информационно-психологических операций против украинского населения в соцсетях и мессенджерах.
 
Оккупанты  используют фишинговые рассылки, чтобы завладеть учетными данными украинцев. Meta предупреждает о взломе аккаунтов военных и публичных лиц с помощью предварительно похищенных в фишинговых рассылках учетных данных.
 
В сломанных аккаунтах российские хакеры размещают пропаганду и призывы к украинцам – сдаваться. В фишинговых рассылках хакеры часто спекулируют на патриотических темах и выплатах от государства.
 
Чтобы обезопаситься от кибератак необходимо:
  1. Не открывайть письма от неизвестных адресатов.
  2. Не переходит по ссылкам из таких писем и не вводить на страницы со ссылками свои персональные данные.
  3. Включить двухфакторную авторизацию в соцсетях и всех сервисах, поддерживающих такую услугу.
Злоумышленники также могут осуществлять рассылку с целью шпионить за человеком и его контактами.
 
Рекомендуется
  • не переходить по ссылкам в таких сообщениях и
  • не оставлять номеров карты, телефона и т.д.
Отмечается, что получить финансовую помощь от государства можно только в "Дии". Узнать информацию о выплатах в других странах можно только в официальных учреждениях этих стран.
 
Как сообщалось, российские оккупанты создали фейковый чат-бот для сообщения о передвижении вражеской техники.
 
 
Тэги:  хакеры, кибератаки, украина
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