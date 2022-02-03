03.02.2022 10:33 Евгений Клочко

Сотни хакеров искали уязвимости в приложении "Дія": подведены результаты тестирования

Более 300 "этичных хакеров" искали уязвимости в приложении "Дія". Подобные проверки периодически проводят такие компании как Apple и Google.

Украинское приложение "Дія" тестировали 329 хакеров со всего мира и не нашли в нем критических уязвимостей. Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров в среду, 2 февраля.

"Специально для Bug Bounty Минцифра создала отдельную среду приложения "Дія", которая не имела связи с банками, коммерческими партнерами и государственными реестрами. Для входа в эту среду изъявили желание получить аккаунты 329 хакеров. 36 из них подали 66 заявок о возможных уязвимостях, - написал министр цифровой трансформации в Facebook.

При этом среди заявок:

42 было отклонено из-за несоответствия требованиям Вug Вounty,

10 заявок носили информационный характер,

7 дубликатов и всего 7 отвечали критериям.

По итогам тестирования 4 хакера получили суммарное вознаграждение в размере $1900, а три заявки носили информационный характер и поэтому вознаграждения не получили.

Отметим, что Bug Bounty - программа выплата награды за обнаружение проблем в безопасности сервисов и приложений компании. На русский язык уместнее всего это переводится как "Охота за ошибками".

Т.е. это некий свод правил "взаимодействия" с информационными ресурсами компании. Обычно в него входит регламент проведения программы, перечень ресурсов, описание принимаемых уязвимостей, размеры вознаграждения. В классическом исполнении это описание того, что можно "ломать" и сколько багхантер получит за ту или иную уязвимость.

Второй этап тестирования начался в июле 2021 года. Запустило его Минцифры. Для проекта было выделено 1 миллион гривен.

"Такие тесты постоянно проводят компании Apple, Google, Facebook, Twitter, Microsoft. Мы постоянно работаем над безопасностью приложения "Дія" и цифровых сервисов. Система защиты обновляется согласно новым вызовам", - подчеркнул министр цифровой транскормации Михаил Федоров.

Напомним, СБУ на протяжении 2021 года отбила более двух тысяч кибератак на электронные ресурсы органов власти. В ведомстве подчеркнули, что проводят все необходимые мероприятия, направленные на предотвращение и нейтрализацию хакерских атак. В процессе данной деятельности силовикам удалось привлечь к ответственности 80 преступников. Причем 26 из них получили различные тюремные сроки.

В это же время, в СБУ заявили, что в рамках своей деятельности сотрудникам ведомства удалось выявить десятки сетей интернет-агентуры спецслужб РФ. Сети занимались информационными диверсиями в интересах России.