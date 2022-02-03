    
Главная Новости Харькова Медицина В Харькове обнаружено сливочное масло с растительными жирами
03.02.2022  10:18   Рита Парфенова

В Харькове обнаружено сливочное масло с растительными жирами

В сливочном масле одного из молокозаводов Харькова нашли растительные жиры.

ХМЗ выпускал сливочное масло с пальмой. Новости Харькова

Контроль качества не прошло сливочное масло одного из харьковских производителей, передает РЕДПОСТ.

Сотрудники Госпродслужбы обнаружили в продукции харьковского молокозавода неподходящее содержание немолочного жира. Речь идет о молочной продукции ООО «Харьковский молочный завод», расположенного на ул. Китаенко, 1, сообщили в ведомстве. Проверка происходила на основании сообщения, поступившего в адрес Главного управления, относительно несоответствия пищевого продукта, в частности масла сладкосливочного по содержанию немолочного жира.

По результатам инспектирования предприятия-изготовителя составлен протокол по ст. 65 Закона Украины «О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, ветеринарной медицине и благополучии животных», который предусматривает административную ответственность – штраф в размере 32 500 грн.

Сейчас на предприятии проводятся соответствующие корректирующие мероприятия по технологии производства. Продукция, не отвечающая требованиям, снимается с реализации.

Напомним, ранее мы писали о том, что опасную детскую игрушку запретили продавать в гипермаркете Харькова.
Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  госпродпотребслужба, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.01 Общество Опасную детскую игрушку запретили продавать в гипермаркете Харькова 23.12 Общество В Харькове продавцы российских конфет оштрафованы на 100 тысяч гривен 02.11 Медицина В Харькове в таблетках для похудения нашли опасное вещество
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 