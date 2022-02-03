03.02.2022 10:18 Рита Парфенова

В Харькове обнаружено сливочное масло с растительными жирами

В сливочном масле одного из молокозаводов Харькова нашли растительные жиры.

Контроль качества не прошло сливочное масло одного из харьковских производителей, передает РЕДПОСТ.



Сотрудники Госпродслужбы обнаружили в продукции харьковского молокозавода неподходящее содержание немолочного жира. Речь идет о молочной продукции ООО «Харьковский молочный завод», расположенного на ул. Китаенко, 1, сообщили в ведомстве. Проверка происходила на основании сообщения, поступившего в адрес Главного управления, относительно несоответствия пищевого продукта, в частности масла сладкосливочного по содержанию немолочного жира.



По результатам инспектирования предприятия-изготовителя составлен протокол по ст. 65 Закона Украины «О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, ветеринарной медицине и благополучии животных», который предусматривает административную ответственность – штраф в размере 32 500 грн.



Сейчас на предприятии проводятся соответствующие корректирующие мероприятия по технологии производства. Продукция, не отвечающая требованиям, снимается с реализации.