Під Харковом припинили стихійну торгівлю м’ясом та овочами (фото)

11-го листопада спеціалісти Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини провели рейд по місцям стихійної торгівлі харчовими продуктами на території Люботина.
Про це розповіли у Головному управлінні Держпродспоживслужби Харківської області.
Метою рейду було запобігання харчовим отруєнням, токсикоінфекцій та можливого виникнення санітарно-епідеміологічних ускладнень.
Робоча група обстежила територію міста та встановила місця стихійного продажу потенційно небезпечної продукції, яка не пройшла обов’язковий ветеринарно-санітарний контроль у лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи на ринках, зокрема: м’яса сільськогосподарських тварин та птиці; консервів домашнього виготовлення; продукції рослинного походження, у тому числі грибів тощо, що є порушенням ст. 37 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».
Представники робочої групи вжили заходи з припинення стихійної торгівлі та провели роз’яснювальні бесіди щодо недопущення порушень вимог чинного законодавства.
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