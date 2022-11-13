13.11.2022 16:41 Рита Парфенова

Під Харковом припинили стихійну торгівлю м’ясом та овочами (фото)

11-го листопада спеціалісти Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини провели рейд по місцям стихійної торгівлі харчовими продуктами на території Люботина.

Про це розповіли у Головному управлінні Держпродспоживслужби Харківської області.



Метою рейду було запобігання харчовим отруєнням, токсикоінфекцій та можливого виникнення санітарно-епідеміологічних ускладнень.





Робоча група обстежила територію міста та встановила місця стихійного продажу потенційно небезпечної продукції, яка не пройшла обов’язковий ветеринарно-санітарний контроль у лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи на ринках, зокрема: м’яса сільськогосподарських тварин та птиці; консервів домашнього виготовлення; продукції рослинного походження, у тому числі грибів тощо, що є порушенням ст. 37 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».



Представники робочої групи вжили заходи з припинення стихійної торгівлі та провели роз’яснювальні бесіди щодо недопущення порушень вимог чинного законодавства.

Нагадаємо, У Харкові з реалізації вилучають небезпечну рибу, яку експортували в Україну з Іспанії.