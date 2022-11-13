    
Главная Новини Харкова ЖКГ Як повертається газо- та електропостачання в деокуповані міста Харківщини
13.11.2022  15:13   Рита Парфенова

Як повертається газо- та електропостачання в деокуповані міста Харківщини

У Куп'янському районі Харківської області відновили газопостачання майже 800 родинам

відновлення газопостачання

Протягом 12 листопада було відновлено газопостачання 791 родині у Куп’янському районі, зокрема повністю вдалося повернути природний газ до сіл Глушківка, Колісниківка та Кругляківка. Про це повідомили в Департаменті ЖКГ та ПЕК Харківської ОВА, передає РЕПОСТ.

Окрім цього, після проведення аварійно-відновлювальних робіт на повітряній лінії електропередавання послугу отримали 233 абонента м. Ізюм. Також в Ізюмському районі світло повернули 20 споживачам с. Рідне та 128 жителям с. Петрівське.

Зокрема, роботи з відновленню електропостачання тривають і в Куп'янському районі. Там світло отримали 173 споживача с. Глушківка.

Також протягом доби було заживлено 47 споживачів с. Байрак Харківського району.

Нагадаємо, фахівці АТ «Харківміськгаз» разом з колегами з АТ «Київоблгаз» та АТ «Харківгаз» за допомогою мобільної лабораторії обстежили понад 350 кілометрів газопроводів міста Харкова.

 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  газ, купянск, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.11 ЖКГ Комунальники Харкова відновлюють газопостачання на Салтівці (фото) 04.11 ЖКГ Харківгаз нагадує, як можна передати показання газового лічильника 26.10 ЖКГ Мешканці Харкова залишилися без газу через недбалого сусіда
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 