Як повертається газо- та електропостачання в деокуповані міста Харківщини

У Куп'янському районі Харківської області відновили газопостачання майже 800 родинам
Протягом 12 листопада було відновлено газопостачання 791 родині у Куп’янському районі, зокрема повністю вдалося повернути природний газ до сіл Глушківка, Колісниківка та Кругляківка. Про це повідомили в Департаменті ЖКГ та ПЕК Харківської ОВА, передає РЕПОСТ.
Окрім цього, після проведення аварійно-відновлювальних робіт на повітряній лінії електропередавання послугу отримали 233 абонента м. Ізюм. Також в Ізюмському районі світло повернули 20 споживачам с. Рідне та 128 жителям с. Петрівське.
Зокрема, роботи з відновленню електропостачання тривають і в Куп'янському районі. Там світло отримали 173 споживача с. Глушківка.
Також протягом доби було заживлено 47 споживачів с. Байрак Харківського району.
Нагадаємо, фахівці АТ «Харківміськгаз» разом з колегами з АТ «Київоблгаз» та АТ «Харківгаз» за допомогою мобільної лабораторії обстежили понад 350 кілометрів газопроводів міста Харкова.
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