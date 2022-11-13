13.11.2022 13:17 Рита Парфенова

Правоохоронці розповіли про колаборантів, виявлених на Харківщині

Слідчі закінчили слідство щодо колаборанта - «міліціонера» та повідомили про підозру колаборантці «ветеринару»

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ

Після деокупації поліція активно розслідує справи по колаборантам. Щодо одного закінчено досудове розслідування - «міліціонеру» по ч.7 ст 111-1, щодо іншої з Ізюма повідомлено про підозру вчора«ветеринару» - ч.5 ст. 111-1.



38-річний мешканець Ізюму почав працювати у окупантів «народним міліціонером» з червня добровільно - про це розповіли місцеві.





38-річна мешканка Ізюму добровільно зайняла посаду «Начальника Ізюмської дільничної лікарні ветеринарної медицини» влітку, і перебувала на цій посаді до початку деокупації.



На обох очікує суд.

Нагадаємо, слідчі заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності мешканці смт Борова, яка під час окупації добровільно зайняла посаду начальника відділу освіти.