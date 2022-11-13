Правоохоронці розповіли про колаборантів, виявлених на Харківщині

Слідчі закінчили слідство щодо колаборанта - «міліціонера» та повідомили про підозру колаборантці «ветеринару»
Після деокупації поліція активно розслідує справи по колаборантам. Щодо одного закінчено досудове розслідування - «міліціонеру» по ч.7 ст 111-1, щодо іншої з Ізюма повідомлено про підозру вчора«ветеринару» - ч.5 ст. 111-1.
38-річний мешканець Ізюму почав працювати у окупантів «народним міліціонером» з червня добровільно - про це розповіли місцеві.
38-річна мешканка Ізюму добровільно зайняла посаду «Начальника Ізюмської дільничної лікарні ветеринарної медицини» влітку, і перебувала на цій посаді до початку деокупації.
На обох очікує суд.
Нагадаємо, слідчі заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності мешканці смт Борова, яка під час окупації добровільно зайняла посаду начальника відділу освіти.
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