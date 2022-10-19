У Харківській області жінка організовувала освітній процес за програмами рф

Слідчі заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності мешканці смт Борова, яка під час окупації добровільно зайняла посаду начальника відділу освіти.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.
Відомо, що з червня 2022 року 40-річна жінка активно співпрацювала з окупаційною владою. Зловмисниця забезпечувала загальне керівництво відділом освіти в окупаційній адміністрації. Під час однієї з нарад вона повідомила про підготовку до початку навчального процесу за програмою рф.
Також жінка займалася оформленням трудових відносин з вчителями та працівниками відділу освіти, проходженням курсів підвищення кваліфікації та отриманням навчальних підручників для впровадження освітньої програми держави – агресора.
Слідчими Ізюмського РУП відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України
Нагадаємо, найманцю ПВК «Вагнер», мешканцю смт Васищеве Харківського району, заочно повідомлено про підозру за фактом участі у діяльності незаконного збройного формування.
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