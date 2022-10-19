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19.10.2022  13:07   Рита Парфенова

У Харківській області жінка організовувала освітній процес за програмами рф

Слідчі заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності мешканці смт Борова, яка під час окупації добровільно зайняла посаду начальника відділу освіти.

Мешканка Борової Харковської області добровільно зайняла посаду начальника відділу освіти під час окупації

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Відомо, що з червня 2022 року 40-річна жінка активно співпрацювала з окупаційною владою. Зловмисниця забезпечувала загальне керівництво відділом освіти в окупаційній адміністрації. Під час однієї з нарад вона повідомила про підготовку до початку навчального процесу за програмою рф.

Також жінка займалася оформленням трудових відносин з вчителями та працівниками відділу освіти, проходженням курсів підвищення кваліфікації та отриманням навчальних підручників для впровадження освітньої програми держави – агресора.

Слідчими Ізюмського РУП відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України

Нагадаємо, найманцю ПВК «Вагнер», мешканцю смт Васищеве Харківського району, заочно повідомлено про підозру за фактом участі у діяльності незаконного збройного формування.

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  коллаборант, харьков, полиция, агрессия россии
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