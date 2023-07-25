25.07.2023 17:46 Дмитро Колонєй

Крадійка влаштувала скандал, ображала українців та стверджувала, що Харків бомблять ЗСУ

У Житомирі чекає на суд прибічниця загарбників з Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на сайт 0412.ua, крадійка-рецидивістка за Харкова, яка транзитом перебувала у Житомирі 19 липня 2023 року, влаштувала у торговельному центрі міста скандал.

Під час суперечки із продавцем вона голосно заявила, що всі українці – «терпіли», а на питання чи она українка, заперечила і наголосила, що вона – «дворянка Харківської губернії Російської імперії». Щоправда, уточнила, що в «губернії» народилася прабабка, а вона - у Радянському Союзі. А потім почала стверджувати, що «її місто бомблять жовто-блакитні» та зневажливо назвала державні символи України.

Ці заяви були зафільмовані житомирянами, викладені у соцмережу та викликали значний суспільний резонанс.

Зараз справу прибічниці ворога передано до суду.