25.07.2023 17:46 Дмитро Колонєй
Крадійка влаштувала скандал, ображала українців та стверджувала, що Харків бомблять ЗСУ
У Житомирі чекає на суд прибічниця загарбників з Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на сайт 0412.ua, крадійка-рецидивістка за Харкова, яка транзитом перебувала у Житомирі 19 липня 2023 року, влаштувала у торговельному центрі міста скандал.
Під час суперечки із продавцем вона голосно заявила, що всі українці – «терпіли», а на питання чи она українка, заперечила і наголосила, що вона – «дворянка Харківської губернії Російської імперії». Щоправда, уточнила, що в «губернії» народилася прабабка, а вона - у Радянському Союзі. А потім почала стверджувати, що «її місто бомблять жовто-блакитні» та зневажливо назвала державні символи України.
Ці заяви були зафільмовані житомирянами, викладені у соцмережу та викликали значний суспільний резонанс.
Зараз справу прибічниці ворога передано до суду.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости